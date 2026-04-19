Abrió el IB50K, el concurso del Balseiro que impulsa proyectos de base científica en el país

“Calíape” obtuvo el primer premio del IB50K 2025 con una app basada en inteligencia artificial que organiza consultas médicas y mejora la comunicación con pacientes.. Gentileza.

El Instituto Balseiro de Bariloche abrió la inscripción para una nueva edición del concurso IB50K, una iniciativa que convoca a tecnoemprendedores de Argentina a presentar planes de negocio basados en proyectos de ciencia y tecnología. La convocatoria, que este año alcanza su edición número 16, estará abierta hasta el 24 de julio.

El certamen está dirigido a equipos que desarrollen propuestas en áreas como biotecnología, inteligencia artificial, salud, energía, cambio climático, robótica, telecomunicaciones y tecnología de la información, entre otras. También pueden participar proyectos de otros campos que incorporen base tecnológica.

IB50K del Instituto Balseiro en Bariloche: 15 ediciones previas

El concurso es organizado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Como en ediciones anteriores, se entregarán más de 50 mil dólares en premios, que se distribuirán entre los proyectos ganadores junto con reconocimientos especiales.

Durante el proceso, los equipos acceden a capacitaciones, instancias de evaluación con devolución de especialistas y espacios de mentoría. Entre las actividades previstas se encuentran las “Jornadas de la Idea al Plan”, orientadas a mejorar la formulación de los proyectos.

Según explicó el secretario de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, la propuesta busca acompañar a emprendedores en el desarrollo de iniciativas que den respuesta a problemas concretos. También destacó que quienes participaron en ediciones anteriores lograron fortalecer habilidades de gestión, comunicación y vinculación con el ecosistema tecnológico.

En sus 15 ediciones previas, el IB50K reunió 291 proyectos y más de 1.100 emprendedores de 18 provincias. Entre las iniciativas premiadas se encuentran desarrollos en salud, aplicaciones con inteligencia artificial y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida.

Para participar, los equipos deben estar integrados al menos en un 50% por personas menores de 40 años, estudiantes o graduados de instituciones terciarias o universitarias del país.

El cronograma prevé el cierre de inscripción el 24 de julio, el anuncio de finalistas el 11 de septiembre y la instancia final con defensa oral y premiación a fines de octubre. Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio oficial del concurso IB50K.