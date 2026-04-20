Necrológicas de hoy, lunes 20 de abril de 2026

SCHMIDT, RUBEN OSCAR Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a su familia en este doloroso momento.

FIGUEROA, ROBERTO Fallecio en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos, hijos politicos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11,30 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sad, Gladis Fallecio en Gral Roca a los 79 años de edad.Sus familiares participan el fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a Sierra Colorada para su velatorio e inhumacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales