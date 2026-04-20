Neuquén activa su mini RIGI: ya recibió 14 proyectos y suma más de 100 empresas interesadas

En poco menos de tres meses, el gobierno provincial recibió 14 propuestas de adhesión y más de 100 empresas se interesaron en el programa Invierta en Neuquén, una suerte de RIGI en pequeña escala que busca otorgar beneficios fiscales, acceso a tierras y créditos para atraer nuevas inversiones.

El régimen se creó por ley 3502 en 2025, pero recién en enero de este año se habilitó la ventanilla única para la inscripción de proyectos. El objetivo de la gestión de Rolando Figueroa es generar condiciones para la radicación de emprendimientos más allá de Vaca Muerta y de menos escala de la que se exige para ingresar a RIGI nacional.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales, desde su lanzamiento, la ventanilla única del programa registró la adhesión de 107 empresas en total, de las cuales la gran mayoría son de origen neuquino.

En el régimen simplificado, que está destinado a proyectos con inversiones de entre 500.000 y 1.000.000 de dólares que soliciten exenciones impositivas y permite un trámite de adhesión abreviado, se registraron 91 empresas. Del total, 77 son de Neuquén.

Este segmento, según confirmó el funcionario, ya cuenta con ocho proyectos industriales presentados.

Por otro lado, el régimen general, que es para inversiones mayores a 1.000.000 de dólares o proyectos de 500.000 a 1.000.000 de dólares que soliciten beneficios distintos a las exenciones impositivas, suma 16 empresas inscriptas. De ese número, 14 son empresas neuquinas y seis son las que ya tienen proyectos ingresados. En todos los casos se trata de proyectos de carácter industrial.

Morales evitó precisar montos de inversión porque aclaró que, de los 14 proyectos ya ingresados, “algunos están faltos de documentación o no son del todo serios”. El funcionario recordó que el gobierno habilitó un formulario de carga y una guía para que las empresas sepan cómo deben presentar sus iniciativas y respaldar los compromisos de inversión.

“Lleva tiempo juntar los papeles, hacer el proyecto con la guía que armamos y que implica hacer un flujo de fondos, definir un período de recupero de la inversión, describir la actividad, sus clientes y proveedores, por lo que entendemos que la mayoría de los que se inscribieron están haciendo esos pasitos y ahora vamos a empezar a recibir los más serios”, evaluó Morales.

El programa Invierta Neuquén continúa abierto para la recepción de proyectos y las empresas interesadas pueden obtener información y registrarse en invierta.neuquen.gob.ar.

Requisitos y plazos para analizar las propuestas

Entre los beneficios que se pueden solicitar a través del programa se incluyen exenciones impositivas (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario); acceso a inmuebles del Estado provincial en venta promocional, comodato o concesión de uso; acceso a garantías y avales del Fondo de Garantías del Neuquén; asistencia técnica y capacitación en recursos humanos; y apoyo a la certificación de calidad y exportaciones.

Un Comité Provincial de Inversión (CPIN) integrado por funcionarios de Economía y la Jefatura de Gabinete es el que tiene a cargo la evaluación y aceptación o rechazo de las propuestas. Para aprobar o rechazar un proyecto inscripto en el régimen simplificado, el plazo es de 60 días, mientras que los anotados bajo el régimen general, que implica una inversión mayor o acceso a más beneficios, no tiene plazo límite.

Según la ley, la evaluación de los planes ingresados por la ventanilla única debe tener en cuenta la viabilidad técnica y operativa del proyecto, su sostenibilidad económica y financiera, el impacto ambiental y territorial, la contribución al desarrollo regional, la generación de empleo y su adecuación al Plan de Desarrollo Productivo e Industrial.