Vacantes para estatales en Neuquén: abren un concurso para cubrir más de 40 lugares en un organismo

El Gobierno autorizó un llamado para ocupar más de 40 vacantes en la dirección provincial de Rentas. El concurso estará destinado al personal que actualmente se desempeña en la administración pública de Neuquén y cumpla con una serie de requisitos.

La convocatoria había sido habilitada en febrero pasado por el decreto 285/26 del gobernador Rolando Figueroa, aunque fue con una resolución publicada el viernes último en el Boletín Oficial que se terminó de reglamentar.

Los cargos que se buscan ocupar son los de administrativo, agente tributario, asesor legal, asesor tributario, analista funcional, inspector impositivo y polivalente de mantenimiento.

De acuerdo a la resolución de la subsecretaría de Ingresos Públicos, organismo del que depende la dirección de Rentas, los puestos que se concursarán son 43.

Vacantes para estatales en Neuquén: las etapas del concurso

La primera etapa de la convocatoria será la inscripción, que se podrá hacer ante el Comité de Evaluación conformada para la ocasión. Allí se deberá enviar la información y documentación requerida para generar formalmente la postulación.

Luego seguirá el análisis de antecedentes y cumplimiento de los requisitos, el examen de evaluación del postulante, la publicación de resultados, la entrevista personal y la publicación del orden de mérito.

Vacantes para estatales en Neuquén: cuáles son los requisitos

En cuanto a los requisitos, estos son: trabajar como agente de la administración pública provincial, pertenecer a la planta permanente al momento de la inscripción, contar con hasta 35 de años de edad, poseer aptitud psicofísicas compatibles, acreditar el título exigido de acuerdo con el perfil y agrupamiento objeto del concurso, haber cursado la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres conforme a la Ley 27.499 (Ley Micaela), no encontrarse en el registro de deudores alimentarios ni en el registro de personas con antecedentes de violencia de género y no registrar antecedentes penales.

No podrán participar, por otra parte, los policías de la provincia y el plantel docente.

Vale aclarar que algunas de las vacantes puestas a consideración exigen la presentación de un título de nivel superior, a excepción de las personas que se inscriban para el cargo administrativo y los de mantenimiento.

Entre los perfiles demandados se encuentran abogados, contadores y especialistas en sistemas, ya sea con título terciario o universitario.

La apertura de las inscripciones, se informó, «será debidamente dada a publicidad a partir de la firma» de la resolución. Las categorías a cubrir van desde ADE1 y SG1 a TC1 y PF1. Quienes accedan a ellas, aclaró la resolución, deberán permanecer en las mismas por un periodo no menor a tres años.