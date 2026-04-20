La Rioja avanza con Parque Arauco I: completaron una etapa clave del proyecto que fusiona energía eólica y solar

El nuevo parque solar se integrará al sistema eólico existente para ampliar la producción de energía renovable.

La provincia de La Rioja avanzó en uno de sus proyectos energéticos más importantes con la finalización del montaje mecánico del Parque Solar Arauco I, una obra estratégica para el desarrollo renovable regional.

El nuevo parque formará parte de un sistema híbrido que combinará generación solar y eólica dentro de un mismo complejo, una iniciativa que busca optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles.

Con la conclusión de esta etapa, quedaron instalados todos los paneles solares previstos en el diseño original del emprendimiento, cumpliendo con el cronograma establecido para la obra.

Desde el equipo técnico explicaron que el proceso incluyó primero la colocación de postes de soporte, luego el ensamblaje de los trackers y finalmente la instalación completa de los módulos fotovoltaicos. En total se ejecutaron 19.968 fundaciones, sobre las cuales fueron montados 1.536 sistemas de seguimiento solar que permitirán mejorar el rendimiento energético durante el día.

Sobre esas estructuras se colocaron 89.088 paneles solares, que en conjunto aportarán una potencia pico instalada de 64 megavatios para el sistema provincial. La construcción demandó cerca de tres meses de trabajo sostenido y movilizó personal técnico especializado para cumplir con cada una de las etapas previstas.

El objetivo del proyecto es complementar la generación del parque eólico ya existente, permitiendo una producción más estable y eficiente de electricidad renovable a lo largo del año.

La incorporación del componente solar fortalece el posicionamiento de Parque Arauco como uno de los desarrollos energéticos más relevantes del país en materia de innovación sustentable.

Autoridades provinciales consideran que este modelo híbrido puede transformarse en una referencia para futuros proyectos energéticos en otras regiones del país.