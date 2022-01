Gianni Moscone, el DT de Unión con un estilo que no es magia

En el fútbol moderno, con muchas herramientas tecnológicas a disposición, el estudio de los rivales y el análisis estadístico no es exclusividad de las máximas categorías. El cuerpo técnico de Unión Alem Progresista trabaja como uno de primera, sin dejar detalles librados al azar y con dedicación absoluta.

La meticulosa manera de entrenar y preparar los partidos tuvo sus frutos para el Mago de la mano de Gianni Moscone que ya lleva tres años como DT del equipo.

Campeón de Liga Confluencia en 2019, los allenses cerraron el 2021 con la clasificación a cuartos de final en el Regional Amateur y también a la misma instancia en el Clausura de la Confluencia donde ganó 7 y perdió 1.

“El trabajo empieza desde la filmación del partido. Arrancamos la semana con el videoanálisis para corregir los errores y también mostrar las virtudes”, comentó Moscone en diálogo con Río Negro.

“Durante la semana se hace el videoanálisis del rival al que vamos a enfrentar para poder encontrar los puntos débiles y ver de qué manera se pueden aprovechar”, agregó.

Una particularidad, es que además de armar las prácticas en función de esas imágenes también se le envían recortes de videos a los jugadores con “acciones de pelota parada, la circulación de balón, las transiciones de defensa a ataque sobre el rival”.

“Es para respaldar lo trabajado en la semana. Ahí encuentran las razones de por qué se entrenó así, ayuda que lo visualicen”, señaló el técnico al respecto.

Otro punto fundamental es la evaluación física de los futbolistas a partir de un programa de monitoreo de cargas.

“Sirve para seguir la capacidad física de los jugadores para no sobrepasarnos ni quedarnos”, indicó Moscone que ponderó el trabajo del PF, Daniel Peralta. El profe volvió al club en el último semestre tras dos años separado del cuerpo técnico de Gianni, con el que está desde 2009. Un detalle no menor es que Unión no sufrió lesiones musculares en los últimos meses y lo asocian al minucioso control.

Sobre sus tres años en el club, el entrenador comentó: “Más que un proyecto esto es un proceso. Hemos trabajado muchísimo en inferiores, buscando nuevos valores y hoy hay muchos que ya son realidad. La idea era potenciar lo que había y mantenerlo en el tiempo, eso se ha logrado, hemos estado en los primeros planos, siendo competitivos”.

Después de ser campeón en 2019, el Mago jugó el Regional del 2020 donde quedó afuera en la primera fase.

“El objetivo de este Regional era mejorar el anterior donde habíamos tenido buenas producciones que no se reflejaron en esta tabla, este año fue distinto. Ganamos experiencia, el torneo pasado para el 80% de los jugadores era su primer Federal”, analizó.

Aunque para muchos este presente del equipo de Allen pueda ser una sorpresa, no lo es para el cuerpo técnico que confiaba en estos resultados.

“Estamos convencidos de que nos iba a ir bien en los dos torneos. Estar en los cuartos de un Regional sonaba lejano pero confiábamos que la fase de grupos la íbamos a pasar. Cuando vas avanzando de ronda los objetivos, el entusiasmo y la confianza van cambiando. Si seguimos de esta manera podemos seguir pasando, la ilusión no nos la roba nadie”, destacó Moscone.

El próximo rival de Unión será La Amistad con el que ya jugó en la fase inicial. En esa instancia le ganó 1 a 0 de local y empató 0 a 0 de visitante. La serie comenzará el 9 de enero en Cipolletti y se definirá el 16 en La Mejor del Valle.

“Sabemos que va a ser duro, ellos fueron ganando confianza y encontrando funcionamiento. Seguro se defina en el partido de vuelta. De visitante tendremos que hacer un planteo inteligente”, aseguró.

Además, valoró el gesto del cuerpo técnico de Gustavo Noto con el que intercambian videos de sus equipos para facilitar el trabajo mutuo. “Ahí cada uno analiza y ve cómo trabaja en la semana”, aclaró.

El gran momento de Unión no es magia ni casualidad. Con esfuerzo y seriedad justificó con creces su plaza federal y aún tiene mucho para dar.