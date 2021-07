Gil: «Lo que le decimos a la gente es que la vacuna es la posibilidad de que termine o no en terapia»

Con la baja de contagios en Bariloche, a un ritmo más lento, también cayó la ocupación de camas de terapia intensiva en el hospital Ramón Carrillo que hoy alcanza el 60%.

Del total de internaciones, el 90% corresponde a casos de Covid-19. Solo una persona había recibido la vacuna.

Según indicó el director del hospital público de Bariloche, Leonardo Gil, en la segunda quincena de marzo y la primera de abril, la mitad de los fallecimientos correspondió a personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna pero “probablemente no llegaron a generar anticuerpos”.

Hasta el momento, Bariloche aplicó 69.782 vacunas. Se estima que un 40% del total de esa población recibió la primera dosis y el resto ya cuenta con las dos. “El avance en la vacunación permitió descomprimir un poco el sistema sanitario. De todos modos, tenemos 16 pacientes internados en UTI, de un promedio de 56 años”, señaló el médico.

Gil destacó que muchas personas que concurren a vacunarse “están atravesadas por las noticias. Entonces, quizás escucharon que la vacuna china no sirve y no se quieren vacunar con esa. Otros no quieren la Sputnik porque quieren viajar a Europa”.

“Lo que les planteamos es que la vacuna es la posibilidad de que termine o no en terapia”, expresó.