Giuliana Baigorria, del Mundial U20 al Sudamericano U23 con un apoyo escaso

Giuliana Baigorria es una de las atletas con mayor proyección de Zapala y de la provincia de Neuquén. Viene de competir en el Sudamericano y en el Mundial U20 en Perú y ahora prepara un nuevo viaje a Colombia para competir a nivel continental en U23.

En medio de un contexto económico difícil y con un apoyo estatal que escasea, la deportista de 19 años se las arregla para seguir en competencia en lanzamiento de martillo donde fue campeona en el Sudamericano U20 de Lima.

Baigorria egresó del secundario el año pasado y en 2024 optó por mudarse a Azul, provincia de Buenos Aires donde vive su entrenador Julio Piñero.

«Vine para entrenar con él acá y averigüé que carreras podía estudiar. Estoy haciendo el traductorado de inglés y el año que viene me voy a cambiar al profesarado», contó en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Me acostumbré a los viajes pero volver de un torneo a mi casa sola después de estar con mucha gente es feo, ahora lejos de mi familia y amigas. Fue una gira de un mes. Volví y ese mismo día entrené, el atletismo es así», describió.

Después de ser campeona sudamericana en el U20, la zapalina quedó 14° en el mundial de esa categoría. Con su estilo exigente, reconoció que no quedó a gusto con el resultado.

«No estoy conforme con mi resultado, 14° no es un número chico pero estaba para más. Ganar ese Mundial era mi sueño, estaba difícil pero podía pelear una final, me comieron los nervios. No me gusta perder, si quedaba 5° pero lejos de los primeros me hubiera enojado igual», aseguró.

Ahora le tocará viajar a Colombia para el Sudamericano U23. «Compito con chicas más grandes, tengo dos por encima mío en el ránking. Mi marca es 59 metros y esta chicas están lanzando 64, voy a pelearla», afirmó.

El apoyo del ENARD y la beca provincial adeudada

Giuliana Baigorria cuenta con una beca del ENARD, dentro del programa TAR (Transición al Alto Rendimiento). «Eso me ha cubierto bastante. El atletismo es uno de los deportes más sufridos, somos pocos en ese programa», reveló.

«Los que no pertenecen a este programa se lo tienen que pagar ellos. La organización cubre la comida y el traslado allá porque tienen la obligación cuando son sede, pero el vuelo desde Argentina se lo paga cada uno. El del Sudamericano U20 me lo pagaron mis papás, para el Mundial por estar en el programa TAR me lo cubrieron», agregó.

Sobre el apoyo provincial, contó que este año aún no recibió pago de la beca a la que se aspiró. «Cada año te piden una serie de cosas para las becas, yo completé todo pero todavía no me han informado nada. Se paga una vez por año, es un solo depósito, no es una beca fija».

Escuchá a Giuliana Baigorria en «Subite al Podio» de RN Radio

