El asesor de Alpine opinó sobre Franco Colapinto y le lanzó una durísima advertencia a Jack Doohan

En la previa del Gran Premio de Bahréin, el italiano Flavio Briatore, líder y de la escudería Alpine en la que corre Franco Colapinto, le dio una dura advertencia al juvenil Jack Doohan. Su planteo hace crecer las expectativas para la aparición del argentino en la Fórmula 1.

Briatore evitó ponerle una fecha al debut del piloto argentino pero habló sobre el australiano sin filtro: «Si no eres competitivo, no vas a ningún lado».

En diálogo con el diario italiano La Stampa, el asesor de la escudería remarcó que todavía no piensan en el ascenso del oriundo de Pilar y aclaró que «ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”.

Por otra parte, Briatore opinó sobre el caso de Liam Lawson, quien volvió a Racing Bulls luego de su irregular paso por Red Bull. «No es solo poner a un chico en un coche: luego tienes que lidiar con todo lo demás, la presión, las entrevistas, las críticas, 100 mil espectadores en las tribunas”, planteó.

La advertencia de Flavio Briatore a Jack Doohan en Alpine

Con respecto al desempeño del piloto australiano, el italiano no se guardó nada: «Puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”.

Y antes de finalizar, Briatore opinó sobre los objetivos de la escudería de cara a los próximos años. “En 2026 deberemos ser competitivos. El objetivo real es 2027. Partimos de muy atrás, recién en 2026 tendremos el paquete completo Mercedes, motor y caja de cambios”, concluyó.