Globos de Oro 2022: Todos los ganadores de una ceremonia atípica

En una gala distinta y sin brillo, se entregaron los Globos de Oro. En una ceremonia sin transmisión televisiva ni por streaming, los ganadores fueron anunciados por redes sociales después del boicot a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En la categoría drama, la mejor película fue The Power of the Dog. Se impuso en la terna a Belfast, CODA, Dune y King Richard.

Es la primera película de Netflix en ganar este galardón. Otras como El Irlandés, Los Dos Papas, El Juicio de los 7 de Chicago, Historia de un matrimonio y Mank fueron nominadas en los últimos años pero no habían ganado.

«El Poder del Perro» también obtuvo la mejor dirección para la neozelandesa Jane Campion, segunda mujer en la historia en ganarlo luego de que en la edición del 2020 se consagre Cholé Zhao por Nomadland. Además, el film de Netflix ganó el mejor actor de reparto por la labor de Kodi Smit-McPhee.

En comedia o musical se impuso West Side Story, de Steven Spielberg. Venció a Cyrano, Don’t Look Up, Licorice Pizza y Tick Tick Boom. La cinta del experimentado director también logró dos premios actorales para Rachel Zegler y Ariana DeBoss, como protagónico en comedia o musical y de reparto, respectivamente.

El mejor actor de drama fue Will Smith por King Richard y la mejor actriz en esa categoría fue Nicole Kidman por Being the Ricardos.

Es el quinto Globo de Oro para Kidman que antes ganó por Todo por un Sueño, Moulin Rouge, Las Horas y dos veces por la serie Big Little Lies. En comedia o musical, el mejor actor fue Andrew Garfield por Tick Tick Boom. Para Smith y para Garfield fue el primero.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

La mejor película de habla no inglesa fue la japonesa Drive my car mientras que en el rubro animado se impuso Encanto. El mejor guión fue para Kenneth Branagh por Belfast.

La mejor canción quedó en manos de Billie Eilish por No time to die, de la última película de James Bond. En banda sonora, el vencedor fue Hans Zimmer por Dune.

En series, Succession ganó en drama y también por las actuaciones de Jeremy Strong y Sarah Snook. Hacks logró el premio en musical o comedia y también se reconoció a la actriz Jean Smart.

La mejor miniserie o película para TV fue The Underground Railroad («El ferrocarril subterráneo») de Amazon. En este rubro, las actuaciones fueron para Kate Winsley (Mare of Easttown) y para Michael Keaton (Dopesick).