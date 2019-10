Goles, ascenso y un viaje a Manchester: el momento del Tuti Del Prete

En pocos meses en el fútbol exterior, Gustavo Del Prete demostró que estaba para dar el salto y, tras una temporada brillante, logró el gran objetivo del equipo.

A fines del año pasado, después de un buen semestre en Cipolletti en el Federal A, el Tuti fue fichado por el Torque de Uruguay. La gran misión: volver a la primera división. El delantero se ganó rápidamente un lugar, fue el goleador con ocho tantos y consiguió el ascenso a una fecha del cierre.

“Fue muy lindo haber logrado el ascenso que era lo que buscábamos. En la pretemporada nos lo pusimos como el principal objetivo, era lo que esperábamos”, le comentó a “Río Negro” el ex jugador albinegro.

“Me sentí importante en el equipo. Mis compañeros y el cuerpo técnico me hicieron sentir así. Eso es lo que me fue dando confianza y cada día fui mejorando. Pude ayudar con goles que es lo importante”.

En todos sus torneos en Cipolletti, el atacante de 23 años marcó la misma cantidad de goles que en su primer torneo en Uruguay. Metió más de un cuarto de las anotaciones del equipo, qu en total fueron 27. Torque lidera el campeonato con 42 puntos, producto de doce victorias, seis empates y tres derrotas. En la última fecha se enfrentará con Deportivo Maldonado su escolta, tres unidades por detrás. Un empate le bastará para sellar el título.

“Tengo dos años más de contrato. Todavía no se que puede llegar a pasar en mi futuro. Primero quiero disfrutar esto que se logró. Todavía tenemos un partido más, queremos salir campeones, estamos cerca de lograrlo”, expresó Del Prete.

Su participación en Cipo no siempre fue constante y le llevó tiempo ser un titular indiscutido. El público siempre lo apoyó y pidió por él, pero los distintos entrenadores no dieron tantos minutos.La última temporada de Federal A incluso no fue tenido en cuenta los primeros partidos por Víctor Zwenger y se resignó a jugar por Liga Confluencia. Impensado que solo un año después viva este presente. Gustavo Coronel le dio mayor continuidad y su buen nivel hizo que pongan los ojos en él. “Sigo a Cipolletti, hablo siempre con mis amigos de allá. Vienen bien, ojalá sigan así”, afirmó el Tuti.

Luego del salto que dio su carrera, el techo de Del Prete aún parece estar muy lejos. Su primer examen afuera lo aprobó con creces.