Graciela Alfano y su dolorosa separación de Matías Alé: “Fue un sufrimiento horrendo”

Graciela Alfano visitó el programa Flor de equipo de Telefe y allí se refirió a cómo atravesó su separación de Matías Alé. “La tristeza es una emoción que no tiene buena prensa”, señaló Grace al recordar el duro momento que pasó.

“Como diva no podés decir ‘me dejaron plantada, me duele’. Así que yo me hice la banana… Pero lo que yo sufrí cuando me separé de Matías, fue algo… Por suerte tuve amigos que me ayudaron a tratar con la prensa y lustrar mi imagen para el afuera, para que no se vea que estaba hecha pelota”, comentó en el programa.

Y agregó: “El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina. No hay cosa más dura que el amor se termine”

“Es un vacío y un ardor en el pecho que cuando abría los ojos cada mañana decía ‘¡Qué feo qué es esto!, ¿Qué es esta angustia?’”, reveló Alfano.

La diva también detalló las consecuencias para su salud mental. “Estuve angustiada y deprimida, mal. Tuve que tratarme. En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y estuve diez años con antidepresivos”, relató.

“Tardé 10 años en superarlo, pero además en el medio pasaron cosas muy graves en mi vida como la muerte de mi madre y el accidente de mi hijo”, recordó Grace.

“Lo que yo lloré cuando me separé de Matías… fue un sufrimiento horrendo. Pero además no dejaba de ser vulnerable. Quería que se termine todo”, concluyó Alfano.