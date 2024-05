Mauro contra Furia en Gran Hermano: «Esto fue un extremo total»

La gala de eliminación de Gran Hermano no solo dejó a Manzana fuera de la casa. También dejó una terrible tensión entre Mauro y Furia.

Esta mañana Mauro hizo su descargo frente a las cámaras. “Primero es una barbaridad, segundo es mentira», inició el joven, que analizó las duras acusaciones de Juliana en la última gala.

Mientras sus compañeros se despertaban, Mauro aprovechó para buscar un rincón tranquilo y reflexionó: “Qué increíble es cómo una persona te puede transmitir todas sus inseguridades. Andá a saber qué le pasó… Estamos todos muy susceptibles, muy sensibles… Pero esto fue un extremo total… Te termina influyendo a vos más allá de lo fuerte que seas mentalmente”.

“Esta bien- continuó Mauro sentado en el patio- Un montón de cosas son parte del juego.

Mauro durísimo con Furia en Gran Hermano

Al recordar la actitud de Juliana en Gran Hermano, Mauro se mostró muy duro: “Siempre hice lo que quise acá adentro, eso jode… En el sentido de que no te pueden manejar, no pueden manipular tus pensamientos, porque no tienen el control… Podés estar o no de acuerdo, pero no haciendo las barbaridades que hizo«.

«Respecto a las inseguridades, muchas cosas de las que va diciendo a todos acá adentro es porque ella las vive, porque ella las sufre, es una manera muy fácil de mostrarse un coraje que tal vez no tiene, es gritando y diciendo todo el tiempo las cosas que ella siente, vivió», continuó.

Antes de terminar le hizo un pedido especial al Big: “Me quiero quedar tranquilo conmigo mismo… Pásenlo por favor, por lo menos 5 segundos a la noche… Que claramente todo lo que dijo ayer en el vivo es mentira, jamás le dije ninguna de esas cosas, no voy a decir más nada, solo eso… Háganme la gauchada por favor”, cerró.