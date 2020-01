Gran expectativa por el recambio turístico en Las Grutas

Con mucha expectativa, se aguarda el recambio turístico de la primera quincena, tras un exitoso arranque de 2020 en Las Grutas. Esta vez, la afluencia de público no mermó drásticamente tras los festejos de fin de año, y se mantuvo un buen nivel de ocupación. Pero a partir de hoy, tras un fin de semana exitoso, se comenzó a evidenciar una baja en la cantidad de gente, aunque también se notó un gran ingreso de vehículos.





“Hay perspectivas excelentes para este mes. Además, a diferencia de otros años, no sólo se llegó a una ocupación del 100% durante el 31 y el 1, sino que no se notó tanto la caída de público tras esas fechas. Y la presencia de turistas se mantuvo, no como venía ocurriendo otros años que recién después de Reyes volvía a notarse un gran movimiento” manifestó Marisol Martínez, la titular del área de turismo municipal.

Hasta ahora, los prestadores extrahoteleros, que son los que más camas le aportan al destino, hablan de una ocupación del 80% para este primer mes de temporada alta.

El clima, por otra parte, se mostró más que agradable en este arranque de año, con temperaturas que durante varias jornadas superaron con creces los 30º. Hoy, aunque estuvo soleado, el viento se mostró un tanto frío, pero los visitantes siguieron disfrutando a pleno de la playa.

Con respecto a las actividades, el área de deportes de la Provincia ya lanzó la grilla de opciones que estarán vigentes como cada año en la cuarta bajada. Allí todas las tardes habrá algo distinto para que chicos y grandes se diviertan en familia o con amigos.

Entre lo que está agendado figuran torneos de beach vóley, tenis de playa, campeonatos de construcciones con arena y tejo. Además, también hay alternativas para los que no quieran perder la rutina de ejercicio físico que venían manteniendo durante el resto del año, o, al revés, para los quieran aprovechar el tiempo libre para empezar a cuidarse. Es que cada mañana, bien temprano, en las inmediaciones del parador se podrá arrancar el día a pleno ejercitándose, ya sea con una clase de streaching, aerobics o baile. O con una caminata hacia el balneario Piedras Coloradas, ubicado a 5 km en dirección al sur.





También desde el área de cultura provincial se ofrecen noches de folclore, actividades de lectura y otras propuestas para disfrutar.

Esto se suma a la agenda de espectáculos que, desde lo privado y el ámbito de teatro alternativo, ya comenzó a ofrecerse. Esta semana en la casa de la cultura de la segunda bajada estará en cartel “Lucy y Bruno”, del grupo teatral Proyecto Mondo. Las funciones serán a las 23 y más tarde habrá cine. Por otra parte, en el casino de la tercera bajada el actor Germán Krauss protagoniza “Soy tu ángel”. Y en el segundo piso del paseo de compras Puertas al Sol está la comedia “No soy yo, sos vos” con Beto César, Atilio Veronelli y Esmeralda Mitre. A medianoche, en esa misma sala ofrecen la “Playa de papel” con Veronelli y César, y por la tarde funciones de teatro para chicos. Además, en el espacio “Las Olas” del shopping de la primera bajada habrá distintos humoristas. A las 22.30 hay un show de magia y comicidad a cargo del mago Rey Ben, y a las 23.30 “Re Cebado” con Eduardo Calvo y su personaje “Heavy re jodido”.