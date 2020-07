Gremes Cordero: “Hay que prepararse para el futuro”

La crisis que generó y aún genera la pandemia de coronavirus en la industria hidrocarburífera fue un baldazo de agua fría para todos, incluyendo al CEO de Pecom, Javier Gremes Cordero. Sin embargo, para él la clave está en aprovechar este duro momento para prepararse para lo que traerá la pospandemia.

“Yo no me quedo frenado mirando estos tres meses porque tienen todo el impacto de una pandemia, lo que hago es estar mirando hacia adelante”, asegura el titular de una de las principales empresas de servicios petroleros del país en diálogo con Energía On.

Pero esta visión positiva no implica que Gremes Cordero no contemple el radical cambio que generó primero la pandemia y luego la cuarentena local. “Tengo más de 30 años en la industria y nunca vi algo así. Es una caída de demanda abrupta y muy rápida a nivel país y mundial, que no se pueda exportar porque nadie lo compra el petróleo, que en el mundo se estoquee en barcos. Es algo que nunca vi”, cuenta.

El CEO de Pecom analizó que “la crisis del sector energético está atada a la crisis de todas las industrias a nivel mundial y estas consecuencias de la falta de demanda llevan a una caída de la actividad importante, pero así como cayó sé que esto va a ir recuperándose de a poco”.

En ese sentido advirtió que “ya hay algunas señales de flexibilización y a partir de que vaya creciendo el consumo vamos a tener más actividad a nivel, no solo nacional sino mundial”.

Es por esto que enfatizó que “no es lindo lo que estamos pasando pero hay que tener una mirada positiva y preparase para el futuro, estoy seguro que esto va a cambiar y esto que estamos pasando nos ayuda a ser más eficientes”.

Gremes Cordero señaló que “los precios del crudo han subido y creo que se van a mantener, pero más importante que el precio suba es que la demanda suba a partir de que las industrias empiecen a funcionar de nuevo”. Y enfatizó que “precisamente el sector energético es clave en ese mover de la rueda del país”.