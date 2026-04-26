ARSA: seis de cada diez usuarios registran deuda, ¿cuándo habrá cortes y cómo pagar sin intereses?

Comienza la última semana para la adhesión al plan de regularización de deudas que lleva adelante Aguas Rionegrinas (ARSA). Ofrece quita de intereses y facilidades de pago para usuarios con saldos pendientes en los servicios de agua potable y saneamiento. La moratoria estará vigente hasta el jueves 30 y, una vez vencido el plazo, la empresa iniciará con las intimaciones y cortes de servicio a partir de mayo.

Con más de 150 mil deudores a nivel provincial, la empresa busca fomentar la cancelación de saldos pendientes por parte de los usuarios y para ello estableció planes de pago simples con financiamientos especiales.

El trámite es sencillo, automático y online; para quienes opten por saldar la totalidad de la deuda en una sola cuota, el organismo ofrece tres opciones autogestionadas:

• Oficina Virtual: ingresando a la web oficial, el botón «Moratoria 2026» ya tiene aplicado el 100% de descuento en intereses.

• Red Banelco: el beneficio aparece listo para cancelar en la sección de pago de servicios.

• Rapipago y Pago Fácil: con solo el número de cuenta y sin facturas, podés pagar en ventanilla con el 100% de descuento en intereses resarcitorios.

Asimismo, quienes necesiten financiación pueden acercarse de manera presencial a cualquier oficina de la empresa. Únicamente bajo esta modalidad se podrá solicitar el pago en hasta 3 cuotas, obteniendo una bonificación del 100% en intereses de financiación y un 50% de descuento en intereses resarcitorios.

Javier Iud director de ARSA. Foto: Marcelo Ochoa

ARSA registra más de 150 mil deudores

Con 150.000 usuarios adeudados a nivel provincial y una deuda global consolidada en más de 32 mil millones, Aguas Rionegrinas enfrenta uno de los escenarios más complejos en términos de recaudación monetaria.

Según confirmó el titular de ARSA, Javier Iud, las ciudades con mayor cantidad de usuarios adeudados son: Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti, respectivamente. Con montos acumulados que «oscilan entre 4.500 y 5.500 millones de pesos por localidad».

Dato 16 .000 deudores tiene la empresa. Viedma encabeza el ratio de deuda por usuario.

Aun así, desde la firma se manifestó que el universo de deudores es amplio e incluye tanto casos de usuarios con retrasos de una factura mínima hasta aquellos con sumas exorbitantes.

Plan moratorio 2024 vs. 2026, ¿qué cambios hubo?

En cuanto a la recaudación actual, Iud indicó que hasta el momento no han tenido resultados tan positivos como en la experiencia anterior. En comparación con este año, solo el 6% de los usuarios deudores han regularizado su situación, de los cuales solo se ha solventado el 2,79% del monto adeudado. Sin embargo, esperan un incremento en el movimiento durante esta última semana, que es donde se concentra el mayor caudal de pagos por la culminación del plan.

Además, se enfatizó que el nuevo plan cuenta con la posibilidad de realizar los pagos de una cuota de forma online a modo de facilitar las transacciones y evitar la saturación de las oficinas. Lo cual tuvo un gran recibimiento por parte de los usuarios, con casi un 90% de ellos eligiendo efectuar los pagos autogestionados, con un 71% de pagos vía ventanillas de pago como Rapipago y Pago Fácil, seguido de un 15,9% mediante la oficina virtual. «Es muy sencillo, ingresas a la página y ahí el pago que aparece con vencimiento el 30 de abril se refiere a la moratoria en la única cuota», manifestó el director de ARSA.

Sanciones y beneficios

Desde ARSA se indicó que, al ser la última moratoria programada, una vez cumplido el plazo, se harán las intimaciones correspondientes, dando inicio al cobro de saldos pendientes y ejecución de cortes de servicio para aquellos usuarios que no regularicen su condición antes de mayo.

No obstante, aclararon que el objetivo no es “poner contra la pared” a quienes no puedan afrontar el servicio, por lo que continúa vigente el programa de Tarifa Social, destinado a jubilados con haberes mínimos, familias sin ingresos registrados y personas con discapacidad, entre otros. Para acceder a este beneficio o iniciar el trámite de solicitud, los interesados deben acercarse personalmente, y de forma anual, a la oficina comercial de su localidad, donde recibirán el asesoramiento necesario para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo a su situación socioeconómica.

Además, la empresa adelantó que están evaluando la posibilidad de lanzar sorteos vinculados al mundial para reconocer a aquellos usuarios que se encuentran al día. «Así como la moratoria es un beneficio para el deudor, el sorteo lo es para quien cumple», finalizó Iud.