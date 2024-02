Apel rechazó una nueva oferta salarial y este miércoles los legislativos paran y se movilizan en Viedma

Una masiva asamblea de trabajadores legislativos rechazó este martes la propuesta de subas con sumas fijas y ratificó el paro por 24 horas para mañana miércoles, con movilización en la sede central de la Legislatura, desde las 8.

«La propuesta no está muy clara» dijo Gustavo Morón, secretario general del gremio de los legislativos y recordó que durante la anterior gestión de Alejandro Palmieri y «ahora con (Pedro) Pesatti, en realidad con su equipo técnico, porque hace cuatro o cinco reuniones que no aparece; siempre se agarran del ofrecimiento de la Mesa de la Función Pública» pero «nosotros no conformamos esa mesa, pero siempre nos mezclan ahí, y tratamos de armar nuestras pautas salariales».

Agregó que «en este ofrecimiento que habla de un bono con un techo de 115.000 pesos nosotros proponemos cobrar el 50% y el otro 50% ver en qué ítem lo podemos hacer remunerativo. Está latente en el valor del título o en otra resolución que tenemos creada en pandemia que era la 335, también podría ser».

Morón dijo que «estamos preocupados porque estamos cobrando el sueldo que cobramos en noviembre, los bonos no los veo mal» pero «como no son remunerativas pierden las obras sociales, los aportes» y remarcó que «nuestro salario está caído en un 60% a noviembre que fue el último acuerdo salarial. Tenemos que empezar a reconstruir eso».

Agregó que «mañana Función Pública va a poner otras valores arriba de la mesa» y se estableció un nuevo encuentro para el jueves «a primera hora, con la mesa técnica» del Poder Legislativo.

La asamblea de hoy decidió ratificar el paro previsto para este miércoles y el dirigente anunció que «a las 11 del jueves habrá una nueva asamblea, sujeta a la mesa de diálogo que mejore la oferta, o para ratificar el paro del viernes».