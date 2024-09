ATE Neuquén defendió el pago de arraigo en Salud y criticó el pedido de los profesionales

El conflicto que inició en el sistema de salud de Neuquén el sindicato de profesionales Siprosapune por las críticas al pago de “arraigo” sumó ahora a ATE. El gremio que lidera Carlos Quintriqueo cuestionó que el ítem que se incorporó al convenio colectivo de trabajo no debe eliminarse sino que debe ser “ampliado” porque tuvo “repercusión positiva en el sistema”.

Siprosapune iniciará mañana otro paro, tras una semana con retención de tareas en todos los hospitales de la provincia.

El sindicato, a través de su secretario general Juan Ferrari, explicó días atrás a Diario RÍO NEGRO que no están en contra del pago de “arraigo”, pero que “es un engaño de aumento encubierto” para determinados profesionales: médicos y odontólogos del interior.

“Esto va mucho más allá de los médicos. En el convenio colectivo de trabajo de noviembre de 2023 se definió que a médicos del interior hay que pagarles el ítem arraigo cuando nosotros insistimos que los salarios deben ser los ingresos de bolsillo”, planteó.

Siprosapune, sin embargo, presentó una acción en la justicia para que se declare inconstitucional el artículo 117 del convenio colectivo de trabajo que es el que incorporó el ítem “arraigo”. El argumento fue que excluye a profesionales que no sean médicos y que, además, “discrimina” a aquellos que están en la zona Confluencia.

En la presentación judicial pidieron que “cautelarmente” se abone el ítem a todos los profesionales de la salud pública de la provincia “independientemente de la especialización que detenten y del lugar donde estén cumpliendo sus tareas laborales”.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, dijo a este diario que el sindicato coincide con que “el arraigo tiene un alcance para profesionales médicos y odontólogos, pero no a los no médicos como psicólogos, psiquiatras o asistentes sociales”, pero diferenció que lo que están buscando es modificar el convenio colectivo, no eliminar el ítem.

“El ministro Martín Regueiro ya pidió la apertura en la subsecretaría de Salud”, aseguró y aclaró que “no se puede modificar por ley, solo por la paritaria del convenio”. En esa mesa solo se sientan ATE y UPCN, ya que Siprosapune no cuenta con personería gremial para poder participar de las negociaciones.

Quintriqueo insistió con que una eventual eliminación o declaración de inconstitucionalidad del pago de arraigo “es una locura porque hay más de 500 médicos que hoy lo están percibiendo y eso hizo que haya pediatras que se fueran a Chos Malal, médicos a Rincón de los Sauces, y que una pareja de odontólogos se quede en Las Coloradas, por ejemplo”, afirmó el dirigente. “Tuvo una repercusión positiva en el sistema y ahora hay que trabajar para ampliarlo”, evaluó.

En el contexto de la reapertura del convenio colectivo, Quintriqueo dijo que también se deberá “buscar otro ítem para los profesionales de la Confluencia” que hoy están excluidos de ese pago, ya que solo contempla a trabajadores desde El Chocón hacia el interior de la provincia.

“También hay que modificar la valorizar el turno vespertino y cambiar un ítem de las guardias que se perjudicó con una ley del 2011”, añadió.

En Neuquén hay una puja histórica entre Siprosapune y ATE por la organización de las condiciones laborales en el sistema de salud. En 2011, la Legislatura aprobó la ley 2783 que estableció un régimen de remuneraciones específico para el sector motorizado por Siprosapune que implicó aumentos para profesionales con dedicación exclusiva, guardias activas, cargos de direcciones y jefaturas de hospitales.

Pero ATE se opuso fuertemente y, en 2018, consiguió que se apruebe el convenio colectivo de trabajo para Salud en la paritaria de la que participó con UPCN. Siprosapune es crítico de ese régimen y viene impulsando hace años un proyecto de carrera sanitaria en la Legislatura. El ministro Regueiro dijo que tratar ese pedido “no está en agenda”.