La carrera sanitaria «no está en agenda», dijo el ministro de Salud de Neuquén

La ley de carrera sanitaria para Neuquén sigue siendo un reclamo del sector profesional de los hospitales aunque, como ocurrió con la gestión pasada, parece que no llegará a buen puerto en la Legislatura este año. El ministro de Salud, Martín Regueiro, reconoció que es un tema que «no está en agenda» y afirmó que no fue un compromiso de campaña, aunque se mostró dispuesto a analizar el texto, sobre todo en su impacto presupuestario.

«Para nosotros no es un tema que está en agenda, pero entiendo que hay un grupo que particularmente está queriendo que lo trabajemos», dijo a Diario RÍO NEGRO.

«Para nosotros, son de esos temas que tenemos que terminar de analizar, ver qué representa económicamente para la provincia y cuáles son los los pros y contras de eso, porque si no termina siendo un entelequia, que es la solución de todos los males y no creo que sea así», afirmó el funcionario.

La ley de carrera sanitaria la presentó en varias ocasiones el sindicato Siprosapune en la Legislatura. Llegó a discutirse en el 2021 con una mesa técnica que incluyó a representantes del sindicato, del ministerio de Salud y diputados, pero al momento de dictar despacho, el MPN pidió su pase a archivo.

Fue luego de que ATE se movilizara en rechazo de la ley, asegurando que es inconstitucional modificar las condiciones laborales del sector por fuera del convenio colectivo. El proyecto luego se desarchivó, pero no volvió a retomarse. En cambio, el gobierno de Omar Gutiérrez terminó acordando con ATE y UPCN cambios dentro del convenio colectivo.

Si bien en ese debate había diputados que hoy integran el oficialismo de Rolando Figueroa que apoyaban la ley de carrera, no parece haber intenciones de traer ese debate a la mesa en esta gestión.

«Yo con la gente de Siprosapune lo he hablado, yo nunca les dije que lo íbamos a empujar. Sí decirles que lo podemos leer, lo que no quiero es generar falsas expectativas», clarificó Regueiro.

Insistió con que es importante cuantificar su eventual impacto económico. «Lo que no podemos hacer es, de donde venimos, comprometernos con cosas que no vamos a poder cumplir. Eso no lo voy a negociar para quedar bien con alguien y poner en jaque el resto de las cosas, porque ya nos pasó. Ya estuvimos en un lugar donde no podíamos pagar sueldos y yo no quiero eso», definió. Insistió con que «no es el momento y tampoco creo que sea la solución».

Siprosapune hará retención de tareas en hospitales

Los profesionales de salud pública de Neuquén nucleados en Siprosapune realizarán una retención de tareas el lunes como medida de protesta contra el gobierno provincial.

«El poder político, en connivencia con otros poderes económicos y sindicatos burócratas, vienen debilitando el sistema público de salud de forma sistemática hace años. El ataque contra el agrupamiento profesional se ha incrementado notoriamente desde la sanción del convenio colectivo de salud, achatando la pirámide salarial, lo que nos llevó a una perdida de casi el 50% del poder adquisitivo», afirmaron desde el gremio.

Plantearon que esa situación «incentiva» el trabajo de guardias, «quitando los ingresos por concurso y la movilidad interna, sin posibilidad de acceder a justas recategorizaciones, desarmando grupos de trabajo y empeorando todas las condiciones laborales».

A ello le sumaron críticas a la incorporación del ítem «arraigo», que calificaron como «un aumento salarial encubierto aplicado con total discrecionalidad».

La retención de tareas de este lunes se hará a la espera de que el gobierno los convoque a dialogar. Afectará las tareas ambulatorias en hospitales y centros de salud de toda la provincia y en todas las disciplinas, anunciaron.