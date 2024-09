Crítica situación por los bajos aranceles de PAMI en Neuquén: «nos está afectando mucho»

«Los módulos o aranceles que nos está brindando PAMI no son compatibles con la situación del país, de la inflación, de los salarios de la institución. Eso nos está afectando mucho para seguir manteniendo la atención», afirmó Alejandro Quiroga, presidente de la cooperativa de trabajadores de la salud ADOS, que administra el policlínico neuquino.

Es uno de los 26 sanatorios de la patagonia que firmaron un documento en el que aseguran que están en una «situación límite» frente este atraso. Mencionan que de diciembre a agosto la inflación fue del 144%, los salarios de sanidad aumentaron un 138% y los aranceles se incrementaron apenas en un 73%.

«Hemos dado suficientes muestras de nuestra intención y esfuerzos para no afectar la atención a nuestros pacientes. Pero, en este momento, para poder mantenerla, dependemos absolutamente de decisiones que deben tomar las autoridades centrales de la Obra Social de los Jubilados», remarcó este grupo que nuclea a clínicas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El caso de Ados es singular, ya que el 90% de las personas que se atienden allí son afiliadas a PAMI, lo que significa que están seriamente comprometidos sus propios ingresos.

“Los profesionales no quieren trabajar con la obra social PAMI, entonces ¿qué hace el Ados? es como que financia esos médicos para que puedan resolver una apendicitis. El Ados tiene que sacar de su bolsillo para que pueda ser operado el afiliado, sin que la obra social se haga cargo, por que el módulo de la obra social de apendicitis, por ejemplo, es 90.00 pesos y el médico me está cobrando 120.000 pesos”, explicó Quiroga.

El policlínico tiene que saldar esa diferencia. Además el presidente destacó que se trata de pacientes vulnerables, mayores de 70 años, con patologías de base como diabetes e hipertensión.

Aseguró que el reclamo es por el costo de mantener a profesionales y a la institución. Dijo que gastan 12 millones de pesos en luz, otros 30 millones en oxígeno y cerca de 200 millones de medicación por mes.

Señaló que todavía no han tenido ninguna respuesta al reclamo. Quiroga manifestó que si bien en otras oportunidades hubo desfasajes «ahora se ha notado más y se nos hace muy difícil».

«Esto en el futuro va a repercutir en la atención, en las intervenciones quirúrgicas. No sólo al afiliado, sino a nuestra gente que está trabajando en la institución. Queres darle un aumento a la gente y no podes por qué ¿de dónde vas a sacar? Si el 90% de la facturación es PAMI. Eso nos impide mantener a la gente que está trabajando porque obviamente se van a ir a trabajar en otros lados, a donde es mejor la paga. No solamente enfermeros, médicos y especialistas», agregó.

Las últimas actualizaciones de aranceles, recordó, fueron en julio/agosto «pero mínimo, el 5%, el 10%, no es nada a nivel de la inflación que nos muestra nuestro país».

En este contexto también hay que sumar que muchos de los remedios de las personas adultas mayores ya no tienen cobertura al 100%. “Ellos llegan a la institución y manifiestan que ya no pueden comprar la medicación, menos pagar una interconsulta o consulta. Por ahí las especialidades no trabajan con PAMI entonces cuando vienen acá tienen que pagar, por qué los especialistas no quieren trabajar con PAMI porqué los aranceles son muy bajos”, planteó.