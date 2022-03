Auxiliares de servicio denuncian «robo hormiga» del CPE con la liquidación de sueldos

Auxiliares de servicio denunciaron que el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén viene realizando un «robo hormiga» a partir de una mala liquidación de los plus vacacionales y aguinaldos de diciembre, cuyos cálculos no incluyeron los últimos aumentos salariales. Aseguraron que «no es un error» porque viene ocurriendo, al menos, desde el 2018, y exigieron a la presidenta del cuerpo, Ruth Flustch, que se corrija la situación «inmediatamente» bajo advertencia de llevar el reclamo a la vía judicial.

El secretario adjunto de ATE, Jorge Marillán, fue uno de los que llevó la presentación a la funcionaria, aunque indicó que otros trabajadores también lo están haciendo a título individual. «Nosotros lo estamos planteando en términos de estafa y de robo hormiga. Todos los años los auxiliares de servicio, por el convenio colectivo de trabajo, cobramos un adicional por vacaciones que tiene que liquidarse sobre los sueldos del mes anterior», explicó.

Dijo que, pese a que prácticamente todos los porteros utilizan su licencia en enero, cuando las escuelas están cerradas, las referencias que se usaron para el cálculo fueron las de noviembre, mes que no tenía el aumento del 8,5% que se otorgó a fin de año.

«Son entre 4.500 y 5.000 pesos menos por cada trabajador que, si lo multiplicamos por 6.000 auxiliares que hay en la provincia da alrededor de 25 millones. Hay una intención de ahorrarse plata», sostuvo.

Marillán planteó que la situación no solo se dio respecto de ese plus, sino también con la liquidación de los aguinaldos. El gobierno pagó la última cuota del aumento acordado para el 2021 con los salarios de diciembre, lo que se suponía impactaría también en el medio aguinaldo que se cobró antes de las fiestas.

El dirigente de ATE, quien ya no forma parte activa de la conducción de Carlos Quintriqueo, dijo que por el momento los reclamos se vehiculizarán de forma individual, pero no descartó ir a la justicia si no llega una respuesta por la vía administrativa.