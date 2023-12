Comercio: los empleados de Cipolletti contra la medida de Milei ante despidos

«Los empleados de comercio dejarían de cobrar indemnización ante un despido», este fue el anuncio que se realizó esta mañana el Ministerio de Capital Humano. DIARIO RÍO NEGRO dialogó con Juan Morrison, secretario gremial del Centro de empleados de comercio de Cipolletti. «Milei hace lo que quiere sin pensar en el trabajador», dijo.

El gremialista, Armando Cavalieri, secretario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, se reunió con la titular del ministerio de Capital Humano esta mañana. Desde nación indicaron que el gremialista expresó su adhesión a la figura «Fondo de Cese», incluida en el DNU 70 que firmó Milei, que «establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo, a fin de poder hacer frente a futuros despidos».

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Cipolletti (CECC) manifestaron su opinión sobre estas declaraciones. El rechazo fue contundente, «Milei hace lo que quiere sin pensar en el trabajador», dijo Juan Morrison, secretario gremial del CECC en diálogo con DIARIO RÍO NEGRO.

En concreto, la adhesión al «fondo de cese» tiene por objetivo «facilitar el proceso de generación de empleo genuino» y modificar «las condiciones de contratación». Amplía, además, el periodo de prueba de 3 a 8 meses y establece un cambio en el mecanismo de actualización de indemnización ajustadas al IPC del INDEC.

Por otra parte, la modificación anunciada por el primer mandatario en su mensaje de esta noche habilita la creación de un fondo de Cese Laboral, similar al que ya funciona en la UOCRA, cuyo aporte no podrá superar el 8% del salario del trabajadores.

«Nosotros estamos completamente en contra. Esto no es UOCRA, nosotros tenemos distintos términos de contratación en comercio. Hoy, despiden a un trabajador le pagan un porcentaje menor, en doce cuotas. El empresario va a aceptar todo lo que convenga, pero no esto no beneficia al trabajador», expresó Morrison.

A esto agregó: «El derecho a huelga también peligra, ya no se podrán hacer asambleas dentro de las empresas. Si no está el 75% de los trabajadores participando de la medida de lucha, despiden a todos los que hacen paro».

Cavalieri en la reunión de esta mañana, les comunicó a los funcionarios que, durante la primera quincena de enero, en la apertura de paritarias del sector, incluirá el «Fondo de Cese» del gremio de comercio que elaborará junto con las cámaras empresariales afines.

«En las paritarias, si es que nos dan paritarias, estaremos defendiendo los derechos de los trabajadores. Milei hace lo que quiere sin pensar en el trabajador. Y el 24 nos uniremos al paro general de la CGT con los compañeros», aseguró Juan Morrison.

Qué es el «fondo de cese» por el que no se pagan indemnizaciones

El «Fondo de Cese» busca replicar el modelo que implementa la UOCRA, un sector que tiene características particulares porque las obras no son se sostienen en el tiempo.

Este sistema reemplaza las indemnizaciones «por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al OCHO POR CIENTO (8%) de la remuneración computable», que deberá ser habilitado por convenio.

Además, «los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley», establece el DNU 70.