Conflicto de Salud en Río Negro: el aumento ofrecido alcanzará a unos 6.400 estatales

El Gobierno anunció una bonificación especial para el personal no médico, estimándola en una suba final del 7% a partir de julio y llegando -en promedio- entre el 13% y 14% con las mejoras sectoriales de junio.

Ese aumento fue planteado por la delegación gubernamental ayer en la Mesa de Salud frente a las representaciones de ATE, UPCN, Asspur y ADERN.

Las proyecciones indican que los 6.400 estatales con “labores sanitarias” cobrarán la “bonificación riesgo no médico”, que se sumarán a la mejora de 8.700 pesos de junio en la “Compensación Salud”.

Esa combinación final tendrán impactos dispares.

La mayor uniformidad de los porcentajes recae en el personal de la Nª 1904, centradas en el 13% y en el 14%, mientras que las alzas en los agentes de la Nª 1844 van del 12% (profesionales de postgrados) al 20% y 24% (no profesionales), pasando por sus intermedios.

Estas medidas gubernamentales buscan compensar las mejoras otorgadas a los médicos, que -con varias modificaciones- tendrán subas en sus haberes de junio del 23% al 26%, especialmente a partir de una nueva bonificación “Riesgo médico”.

Asspur pretendía equiparar los aumentos en el sector y fue su posición en la reunión de ayer. El resultado concentrará el análisis de las asambleas hospitalarias de hoy, a pesar que anoche ya se juntaba el Plenario, bajo la conducción de Cesira Mullally. Esa agrupación tiene “en pausa” un plan de lucha, con paros por tiempo indeterminado, y esas acciones directas determinaron esta nueva respuesta del Gobierno para el sector.

La reunión se desarrolló en la delegación central en Viedma de la Secretaría de Trabajo de Río Negro. Foto : Marcelo Ochoa

ATE planteó, también, un tratamiento desigual y, tras el anuncio gubernamental, el gremio liderado por Rodrigo Vicente consideró el adicional “no médico” como un “avance” pero remarcó que “no revierte la inequidad entre profesionales, discrimina a trabajadores y mantiene la brecha”. Su estimación total -con la modificación anterior- la ubicó en un 14%.

UPCN adelantó que la «información será llevada a las bases para que se expresen» y «manifiesten libremente», resaltando que el «gobierno llama a una mesa de diálogo para imponer soluciones desde las escasez, ignorando la presente realidad».

En su gacetilla, el Gobierno no informó de sus cálculos de los incrementos acumulados, salvo que el concepto anunciado “corresponde al 7% de la asignación básica bruta”. Precisó que el mismo se abonará a partir del 1ª de julio y estará destinado a “todo el personal de las Leyes 1844 y 1904 que no sean médicos y que tengan labor sanitaria”.

Posteriormente, sus funcionarios enviaron las grillas a sus interlocutores gremiales de simulaciones de los aumentos finales en las distintas categorías del personal de las leyes Nª 1904 y Nª 1844.

Personal no médico 6.400 profesionales, enfermeras, técnicos y agentes de la ley 1844 que estarán incluidos en la nueva bonificación.

Antes de la oficialización del concepto por incorporar, la delegación gubernamental detalló datos de “la evolución en la inversión del Estado en materia salud, principalmente en la incorporación de recurso humano durante la pandemia de COVID-19”.

Esa exposición técnica recayó en la secretaria de la Función Pública mientras que el resto tuvo la participación de los ministros de Salud, Fabian Zgaib, y de Gobierno, Rodrigo Buteler. Integró este grupo, también, la subsecretaría de Legales de Trabajo, Marcela Colas.

Por las delegaciones sindicales, ATE estuvo representado por su secretario general, Rodrigo Vicente, acompañado por Carilona Suárez (hospital de Allen) y Patricia Reinahuel (hospital de Bariloche) mientras la delegación de Asspur se integró con Mullally, su adjunta, Marisa Albano y Mario Poblete. Asistieron Marcelo Vidal y Mónica Miranda por UPCN, y la vicepresidenta Vanesa Aguilera por la Asociación de Enfermería (ADERN) , Vanesa Aguilera.

Hoy, las asambleas resuelven por la continuidad o no del paro

El gobierno provincial entendía anoche cerrada -por ahora- la reestructuración salarial en Salud, con promedios del 22% en los médicos y, en julio, del 13% al 14% en el resto de los hospitalarios.

“Lo nuestro ya está“, era su conclusión y se trasladaba la atención a la posición de Asspur, que el núcleo de la protesta.

Los funcionarios participes se retiraron de Trabajo con optimismo por el intercambio logrado con los referentes de la agrupación.

Anoche, el Plenario planteaba un escenario abierto y se pronostican para hoy fuertes debates en las asambleas, que decidirán sobre la continuidad o no del plan de lucha.

En principio, el Plenario bajaba conceptos y los detalles de los incrementos sectoriales.

Previamente, la pretensión consistía en equiparar a todos con los porcentajes de los médicos y, aún con la nueva bonificación, eso no fue posible y, todavía, persiste una visible desigualdad.

Además, en las evaluaciones preliminares se advertía que el personal de la ley Nª 1904 -mayormente, enfermeros- no llegaba a los niveles de los agentes de la ley Nª 1844.

En Asspur se valora la lograda interrelación con el Gobierno y la forzada mejora en los ingresos. Pero, falta aún, es la otra parte de su análisis.

Las asambleas entrarán hoy en esa ponderación entre logros y decepciones, en un campo con posiciones siempre radicalizadas.