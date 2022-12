Conflicto en hoteles de alta gama de Bariloche: no hay acuerdo y los trabajadores volverían a la calle

La conciliación obligatoria dictada hace 20 días en el conflicto gremial que involucra a los hoteles de 4 y 5 estrellas vence en un par de días y hasta ahora las partes no alcanzaron acuerdo alguno. Los trabajadores gastronómicos se preparan para volver a las protestas callejeras si su reclamo salarial no es atendido, dijo el secretario general de Uthgra, Nelson Rasini.

El centro de la disputa es la negativa empresaria a equiparar los salarios básicos que pagan en Bariloche con los reconocidos en capital federal. Rasini dijo que, hasta ahora, la negociación sigue trabada e informó que el martes está programada una nueva audiencia, sobre el filo del vencimiento de la conciliación.

Si no hay acuerdo ese día el sindicato gastronómico quedará liberado para continuar con las protestas, que ya se habían hecho sentir el mes pasado en la puerta de varios hoteles y también en la carrera Mil Millas Sport, en el Centro Cívico. Ese día, el 24 de noviembre, la delegada del ministerio de Trabajo de Río Negro, Yanina Sánchez, se presentó allí mismo para notificarlos de la conciliación obligatoria.

Al día siguiente hubo ya una primera audiencia, que fracasó porque la patronal no concurrió y solo envió una nota en la que decía reconocer como ámbito de negociación solo la instancia nacional.

La conciliación tenía un plazo de 15 días pero se prorrogó por otros 5, a pedido de la cámara patronal AHT. Rasini dijo que a partir del martes “no habrá más tregua” y decidirán en asamblea cómo continúan con el plan de lucha. Indicó que los trabajadores afectados son alrededor de un millar, que se desempeñan en hoteles de alta categoría.

Una pulseada similar había mantenido el gremio con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, que agrupa a los establecimientos de 1 a 3 estrellas y que se cerró con la aceptación de emparejar los salarios básicos, en tres etapas, con un cronograma de 12 meses.

Rasini dio a entender que, si bien no es el ideal, aceptarían un acuerdo similar con la AHT. Insistió en que el reclamo “es justo, nadie lo niega”, pero hasta ahora no hubo acercamiento.

Dijo que si la mejora es en cuotas, representaría no más de 6.000 o 7.000 por trabajador en el primer tramo, lo cual “está perfectamente al alcance de las empresas, porque tienen tarifas en dólares y ganan mucha plata”. Según el dirigente, hasta ahora todo fueron “dilaciones” pero si la parte empresaria no lleva una propuesta seria el martes “ya no habrá más tiempo”.

Una de las medidas que evalúa el gremio es continuar con las protestas callejeras o también instalar una carpa permanente en el centro de la ciudad.