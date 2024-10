Corte de Ruta 7 en Centenario para el miércoles, la medida que analiza ATE Centenario tras el cruce con un funcionario

Trabajadores afiliados a ATE mantienen un conflicto con el Gobierno de Esteban Cimolai que ya lleva más de un mes. Este martes, mientras iniciaba el bloqueo en el municipio, hubo un cruce con Claudio Pistagnesi, asesor de la intendencia. Desde el Ejecutivo local indicaron que hubo golpes al funcionario y comunicaron que iban a realizar una denuncia. Desde el gremio analizarán este mediodía llevar el miércoles la protesta a la Ruta 7 y realizar un corte.

«Afiliados a ATE agredieron y golpearon a funcionarios municipales y les prohibieron el ingreso al municipio. Se están realizando las denuncias correspondientes y ampliaremos a medida que vayan avanzando las investigaciones», sostuvieron fuentes del Municipio.

Además indicaron que se «dio la orden de que el personal se retire del edificio».

Sobre el altercado de esta mañana, Ricardo Tabia, dirigente de ATE, en diálogo con Diario RÍO NEGRO dijo: «Hubo una situación con el secretario de Agua y Saneamiento, Luciano Nagli. Yo me metí en el medio para que no haya contacto físico. Y luego en la puerta lateral con Claudio Pistagnesi, que es una persona agresiva, un compañero no quiso que pasara y hubo empujones y un cruce de palabras», sostuvo.

«Este nivel de agresión no me lo esperaba. Esta decisión de seguir adelante con el aniversario del intendente Esteban Cimolai los ha puesto nervioso y no tienen fuerza. Yo había ingresado a la municipalidad y fui abordado por un señor que desconozco quien es. La policía lo está tratando de identificar. Me llevó a los empujones, yo levanté las manos en todo momento, algún muñetazo, fue violento y una situación desagradable«, señaló Pistagnesi en diálogo con AM Cumbre.

Corte en Ruta 7: la medida que analizan desde ATE

Sobre las medidas de fuerza, Tabia indicó que son para exigir la continuidad de dos contratos del área de Defensa civil que quedaron afuera de la conciliación obligatoria.

Como parte de las protestas, se impide el ingreso al municipio y por más de 40 ya se prolonga el bloqueo al corralón.

A las 13, habrá una asamblea y una de las medidas que analizarán desde el gremio es realizar un corte este miércoles sobre Ruta 7.