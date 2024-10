Corte total en Ruta 7: ATE Centenario endurece su reclamo contra el intendente

Empleados municipales de Centenario, afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizan un corte total en Ruta 7, a la altura de la tercera rotonda de la localidad. La medida inició este miércoles a primera hora y es en reclamo por la continuidad de contratos en el Área de Defensa Civil.

Ricardo Tabia, delegado de ATE en Centenario, informó en diálogo con RADIO RÍO NEGRO que el corte «es en ambos sentidos» y que solo se permite el paso de «transporte público, personal de salud y emergencias».

También, comunicó que el corte «está programado hasta las 14» y que luego se realizará una asamblea sobre la misma ruta donde se resolverá si «continúa el corte o qué acción se llevará adelante» en los próximos días.



Video de la agresión contra un funcionario de Cimolai

Además, Tabia se pronunció respecto al video viralizado este martes, donde un asesor del jefe comunal denunció haber sido agredido por un ex empleado municipal. El delegado sostuvo que: «No son las prácticas que llevamos adelante» y que en el registro «no se reproduce el audio y solo se muestra una parte».



«Lo que no dicen es que este asesor es una persona violenta que persigue y hostiga y ayer se victimizó con lo que sucedió», agregó. También contextualizó que el hombre que empujó al asesor es un ex empleado municipal que hace más de 45 días está desempleado y que atraviesa una delicada situación donde no recibe respuestas por parte del gobierno local.



En este marco, Tabia señaló que estas situaciones conflictivas suceden por «una inacción del intendente». Por otro lado, expresó que «en pocos días es el aniversario de la ciudad y queremos festejarlo», pero que están atravesando «más de 45 días de conflicto y el intendente no nos llama para dialogar y poder resolver esta situación».