Conflicto en Salud de Neuquén: acusan a ATE de difundir «fake news» sobre el pago de arraigo

A pocas horas de iniciar un paro en los hospitales de Neuquén, el sindicato de profesionales de la salud, Siprosapune, cuestionó los dichos de ATE sobre el pago de arraigo en la provincia y lo acusó de difundir «fake news». «Lo que plantean con falsas noticias es decir ‘le quieren sacar ese ítem a los pobres médicos del interior’. Pero están reconociendo a partir del reclamo que hicimos es que están condenando a miles y miles de trabajadores a salarios de miseria», afirmó el secretario general Juan Ferrari.

Escuchá a Juan Ferrari, secretario general del Siprosapune, en RÍO NEGRO RADIO:

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el dirigente contó que esta semana será la cuarta consecutiva con retención de tareas «ante la falta de respuesta concreta de las autoridades de salud» y describió que los servicios «lamentablemente vienen muy restringidos hace mucho tiempo por la renuncia de trabajadoras y trabajadores profesionales con dedicación exclusiva y por las malas condiciones laborales y salariales».

Respecto al reclamo por el ítem de arraigo, Ferrari acusó al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, de difundir noticias faltas al plantear que Siprosapune quiere su eliminación. Aclaró que la acción de inconstitucionalidad se presentó «ante la falta de respuesta» y por considerar que «a igual trabajo tiene que haber igual remuneración».

Hoy el ítem de arraigo lo cobran profesionales médicos y odontólogos del interior, pero no otras especialidades. ATE planteó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que pedirán reabrir el convenio colectivo de trabajo para incorporarlos.

Ferrari aseguró que «arraigo nuestra provincia ya tiene porque se paga zona geográfica y zona desfavorable en distintos sectores más alejados de la provincia» y consideró que este nuevo concepto salarial «tendría que ser para todas y todos los trabajadores sin discriminar área geográfica ni especialidad».

Planteó que hoy un profesional de salud con dedicación exclusiva que trabaja 40 horas, con formación de grado y de posgrado «está cobrando similar a la canasta básica». En cambio, denunció que por «lobby» les están pagando más a algunas terapias intensivas y especialidades «para que no se quejen, cuando los salarios de base no son correspondientes ni a la responsabilidad, a la formación, a la capacidad y no hay posibilidades de ascenso de carrera profesional».

Siprosapune iniciará este martes un paro en los hospitales y realizará una concentración en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) donde funciona el ministerio de Salud.