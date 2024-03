Despidos en el Enacom: cierre de delegaciones, presencia policial y preocupación en Neuquén y Río Negro

El ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei se profundizó en las últimas horas con nuevos despidos en distintas áreas claves del Estado, como Anses y el Conicet. Esta vez, se dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom), por lo que se estiman que se sumarán unos 500 despidos. En consecuencia del ajuste, Neuquén y Río Negro son parte de las delegaciones afectadas.

De acuerdo a la resolución que dictó el Gobierno de Milei, los cierres se darán a partir de próximo 1 de abril y se establecerá un «período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales».

En tanto, se definió que habrá «una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial».

Esta nueva resolución repercutió con las delegaciones de Neuquén y Río Negro. Uno de los trabajadores perjudicados es el secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén, Flavio Ramírez, quien además forma parte de las oficinas del Enacom en la capital neuquina hace más de 20 años. «Lamentablemente nos enteramos ayer a la tarde por una resolución que nos envía una compañera desde Buenos Aires», detalló en RÍO NEGRO RADIO.

Ramírez explicó que en el escrito la intervención del organismo había resuelto disolver las 24 delegaciones en el interior del país. «Lo cual hace que cerca de 400 trabajadores de todas las provincias nos hayamos quedado sin trabajo», sostuvo.

«No sabemos cuál va a ser nuestro futuro porque la resolución no dice nada. Simplemente que no vamos a volver a trabajar», señaló el referente gremial quien además, agregó que en Neuquén capital hay dos oficinas, una con atención al público y otra que funciona como servicio técnico.

«Esto es algo que pone en peligro la situación de los usuarios porque ya no podrán ir más a las oficinas a hacer su reclamo. Estamos con un futuro incierto», aseguró Ramírez.

Hoy a la mañana, los trabajadores de las delegaciones de Neuquén, se encontraron con un móvil de la Policía en la puerta del lugar, impidiendo el ingreso de los empleados. En relación con esto, Ramírez señaló: «Las oficinas se cierran en Neuquén y hay una guardia de la Policía Federal tratando de impedir que ingresemos a las oficinas a buscar nuestros objetos personales».

Por otra parte, la oficina ubicada en Viedma también está con custodia de la Policía Federal. «Acá no sobra nadie, somos todos necesarios. El estado no debería achicarse, debería mejorar», concluyó el trabajador del Enacom en Neuquén, Flavio Ramírez.

La resolución también estableció que se debe «difundir en las vías de comunicación pertinentes por el plazo de 30 días, a contar desde la publicación de la presente, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos de Ente, en reemplazo de la atención presencial dispensada en las citadas sedes».

Además, se deberá «instruir a la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Recursos Humanos para que en el marco de sus competencias procedan a llevar adelante las tareas tendientes a dar cumplimiento al artículo 1° de la presente».

