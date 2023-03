Paritaria docente en Río Negro: Educación presiona y siembra dudas por la legitimidad de las asambleas de Unter

Cuando el congreso del gremio docente Unter se encuentra en pleno desarrollo, el Ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, manifestó su «preocupación» porque algunas de las seccionales habrían llevado mandato de paro de actividades a pesar de que no lograron los dos tercios de la asamblea, tal cual lo establece el estatuto.

“Se afecta el derecho a la educación de muchas familias, aún sin cumplir el Estatuto que el mismo gremio tiene como norma. Para llevar adelante un mandato de medidas de fuerza se necesitan los dos tercios de las afiliadas y afiliados presentes en cada asamblea”, explicó Núñez.

Señaló que se enteraron de esta situación “por información que circula en redes sociales y los medios de prensa”.

“Se están llevando adelante mandatos de paro sin el voto de los dos tercios. Se han publicado los resultados de las votaciones de asambleas locales y vemos que no se consigue esa mayoría necesaria. Esto nos genera mucha preocupación”, reiteró el titular de Educación, a través de un comunicado de prensa difundido en los últimos minutos.

Aclaró que “obviamente el Ministerio de Educación no tiene participación en estas instancias de discusión”, y no hay intromisión en eso pero se analiza “que hay un Estatuto que no se cumple en una temática tan sensible como el mandato de medidas de fuerza, que afectan el derecho a la educación”.

Finalmente, señaló que “siempre tenemos las mejores expectativas con la propuesta salarial, porque nuestras ofertas de incremento del salario docente han sido siempre superadoras y contemplamos cada punto que el sindicato solicitó en la mesa”.