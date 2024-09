El reclamo por los jubilados unió a los gremios en Bariloche

Los sindicatos estatales y privados de Bariloche, agrupados en las dos CTA y la CGT, se movilizaron hoy en rechazo al veto de la ley de movilidad jubilatoria que se debate en la Cámara de Diputados y sumaron reclamos sectoriales por la crisis de salud, contra el control de ausentismo a los docentes y el financiamiento a universidades.

Jubilados de a pie, sin identificación política ni gremial, se sumaron a la manifestación convocada hoy al mediodía en el Centro Cívico donde los dirigentes gremiales llevan la iniciativa con cánticos en contra del gobierno de Javier Milei y alentando la “lucha de los jubilados”.

Banderas de la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, CGT Zona Andina, además de los gremios Unter, ATE, Asspur, Apinta, universitarios, AEC y partidos de izquierda completan la protesta que tuvo una instancia de conferencia de prensa previa y una movilización por las calles comandada por ATE. Finalmente todos confluyeron frente a la torre del municipio en el Centro Cívico.

El reclamo contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria y la exigencia de aumento al sector es el motor convocante de la protesta donde se evidencian carteles con los rostros de los diputados y también de legisladores a los que se le pide frenar el veto.

Los mensajes piden los jubilados pero también mencionan la crisis en salud y el rechazo al régimen de licencias, ambos temas de coyuntura provincial.

Los gremios sumaron reclamos de salud y educación

Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche, habló de un Día del Maestro y la Maestra especial: “No hay mejor clase que la que se da en la calle, juntos y codo a codo. Además de festejar es un dia de lucha”, afirmó la docente que en sumó demandas sectoriales con fuertes críticas a la gestión de Alberto Weretilneck.

“El sector docente está sufriendo por parte de la provincia persecución, a veces encubierta con resoluciones, con un intento de tocar la ley, con el nuevo proyecto disfrazado de presentismo. Es un ataque a la educación pública”, enfatizó la dirigente en la conferencia de prensa que los sindicatos ofrecieron en la sede de Unter antes de manifestarse.

Lizaso dijo que “bajo un discurso falaz, el gobernador quiere hacer creer a su pueblo que las medidas que toma en relación al presentismo, al ausentismo, a la ley de educación, van a ir en relación a mejorar la escuela pública y eso no es cierto”, dijo.

Agregó que “lo que está haciendo el gobernador no es más que ser un buen alumno del proyecto nacional, del gobierno nacional, del presidente Milei que ha venido, en nombre del equilibrio fiscal, a desequilibrar un pueblo entero”.

Los gremios universitarios también de paro hoy se expresaron por el “ataque sistemático y económico” de Milei a las universidades y cuestionaron que el gobierno tenga como estrategia “variar la universidad progresivamente, deslegitimando y poniendo en riesgo el presupuesto”.

Patricia Rehinahuel, titular de ATE Bariloche, destacó la unidad lograda en la ciudad en pos de la defensa de los jubilados y alentó que “la calle es el ámbito para reclamar y decir no al veto, no al DNU y al gobierno provincial no al control de ausentismo”.

Desde la CTA Autónoma, Patricia Molina, remarcó que el incremento de la desocupación sumó demanda en los hospitales públicos por servicios y medicamentos que la gente de otra manera no puede acceder. “Estamos viendo el vaciamiento de la salud pública, de las escuelas (…) el gobierno nacional y provincial se han puesto de acuerdo para llevar a cabo obras inmensas con el GNL, pero no se ocupan de la gente que vivimos en la provincia, de las necesidades básicas”, acotó la dirigente estatal.

También participó Alicia Santibañez, referente de Asspur que esta semana se declaró en estado de asamblea permanente por la crisis de la salud. La enfermera opinó que “es grave lo que nos está pasando a nivel país y grave lo que está pasando a nivel provincia” y enumeró la falta de insumos en hospitales y la pérdida de personal: “muchísimos profesionales día a día se están yendo y los que quedamos sabemos que tenemos que seguir sosteniendo la salud pública como podamos”, afirmó.