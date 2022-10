Inseguridad y problemas edilicios, las prioridades de la nueva secretaria de Unter en Roca

La nueva secretaria general electa para la seccional Roca, Patricia Ponce, anticipó que una vez que asuma junto con sus compañeros, se reunirá con autoridades del Ministerio de Educación para discutir sobre la inseguridad en las escuelas y los continuos problemas edilicios.

Este medio le consultó por los violentos hechos que hace meses se registran en la Primaria 357, ubicada en el norte de Roca. “El hecho de ver afuera a la policía y los paredones tremendos te intimidan, es una situación que no deben vivirla los niños y niñas”, expresó.

La referente indicó que su objetivo es “juntarme con las autoridades del Ministerio de Educación, para ver de qué manera podemos trabajar de manera interdisciplinaria con las otras áreas”.

Señaló que pedirán la participación de otros actores como la Senaf, el hospital y “quienes puedan ayudar a solucionar los conflictos en la Escuela 357 y otras instituciones donde los problemas de la sociedad ingresan a los establecimientos educativos”.

Sobre los problemas edilicios como los que se registran en la Escuela 95 y en la secundaria 150, anticipó que tendrá una reunión con el Consejo Escolar.

“Una de las acciones que queremos hacer son reuniones regulares con el Consejo Escolar para exigir mantenimiento. Si una escuela tiene mantenimiento y se hace preventivamente no llegaríamos a instancias de riesgo para la comunidad educativa”, sostuvo.

Ponce mencionó que en la Escuela 95 se están haciendo refacciones pero “muchas veces se hacen parches que no logran solucionar el problema de base. Lo que nosotros decimos es que tienen que hacer un edificio nuevo porque el espacio físico lo tienen”.

Remarcó que la secundaria 150 funciona en el edificio del club Deportivo Roca. “Van haciendo recovecos y no solucionan los problemas. Ese edificio se llueve, no tienen aislante, pasan frío en invierno y calor en verano y tampoco cuentan con un polideportivo para hacer actividades”, detalló.

La referente además señaló al jardín de infantes 103 de Chacra Monte donde “están separadas las salas con armarios y chapas y tienen prometidos hace dos años una obra y todavía no hay nada”.

“Al ministerio le entregamos un informe hace un mes atrás donde se especifica los establecimientos y la zona donde se han perdido días de clases por problemas edicilios”, finalizó.