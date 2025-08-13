La otra elección de octubre en Río Negro: Unter renueva conducción y la oposición se une

El sindicato de los docentes de Río Negro, Unter, se encamina a un proceso electoral interno para renovar el consejo directivo provincial el 16 de octubre y se anticipa una fuerte compulsa por la unidad de la oposición en una lista única con la alianza Docentes al Frente Multicolor que disputará la conducción a la oficialista Azul Arancibia que iría en posible sociedad con sus exrivales de la lista Celeste.

El próximo lunes 18 vence el plazo para la reserva de color de listas y allí se conocerá con mayor certeza cómo será la competencia, aunque habrá que esperar hasta el 27 de agosto para la presentación de listas con avales, según el cronograma electoral definido.

Por el oficialismo se evalúa la posible candidatura del actual adjunto Gustavo Cifuentes o la titular de la seccional Viedma Elizabeth Barrera. Por ahora no hay nada definido, según remarcaron desde el sector que admitió también una conversación en curso para una posible sociedad con la lista Celeste, histórica adversaria del oficialismo actual.

Por la oposición hay consenso para llevar a la dirigente de Valle Medio Laura Ortiz bajo el sello de la alianza DAF Multicolor (Docentes al Frente), que nuclea a las organizaciones que conducen actualmente las seccionales de Cipolletti, Bariloche, Valle Medio, Allen, Regina y Río Colorado; y otras agrupaciones que tienen presencia en distintas ciudades.

Este sector ya se presentó en conjunto para recientes elecciones en las juntas y Ortiz fue candidata en 2022 por el Frente Antiburocrático. Esta vez irá acompañada por Mauricio Badilla de Cinco Saltos como adjunto y Gabriela Aguilar de Río Colorado como gremial, según confirmó la dirigente que señaló como “puntos en común” una “clara posición frente a la estrategia de la conducción central. Sentarnos a esperar sentimos que no es el rumbo, Unter tiene 50 años de historia de lucha y lo que hemos logrado es en la calle”, afirmó.

La exsecretaria general de Valle Medio dijo que también el sector es crítico ante la “inacción de Ctera que no ha sabido unificar las luchas que en el segundo semestre hay en siete provincias” y afirmó que la conducción provincial refleja la misma situación.

Qué se elige en la Unter

Los docentes deben elegir 16 secretarías y tres vocales titulares para integrar la comisión directiva; además de comisión revisora de cuentas, Junta de Disciplina, delegados zonales para el departamento de Salud en la Escuela, diez delegados para Ctera, vocales de juntas del Consejo Provincial de Educación, representantes para la Junta de Clasificación en los niveles inicial, primario y secundario, y representante para el Ipross, sujeto a homologación de Trabajo.

El cronograma electoral prevé que las listas se oficializarán y publicarán el 28 de agosto y los padrones comienzan a exhibirse el 8 de septiembre, para posteriores correcciones. En la última elección fueron habilitados más de 17.500 afiliados.

El comicio será en simultáneo con seccionales locales que renuevan sus conducciones como Viedma, Conesa, Almafuerte (Huergo), Roca, Catriel, Jacobacci, Sur Medio, Sierra Grande, San Antonio Oeste y Bariloche.

Otras seccionales decidieron anticipar sus elecciones. A fin de mes, el 27 arranca el calendario Valcheta y el 28, El Bolsón. En septiembre tendrán elecciones Valle y Villa Regina el 3 de septiembre; Cinco Saltos el 5 de ese mes; Allen y Río Colorado el 10; y Cipolletti el 26 de septiembre.