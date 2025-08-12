Alberto Weretilneck renovó críticas contra el gobierno Nacional: «Autoritario» y «abandónico»

El gobernador Alberto Weretilneck renovó críticas contra la administración Nacional que encabeza Javier Milei: «No hay ninguna duda sobre cuáles son las amenazas. En este caso, se está frente un gobierno autoritario, abandónico y que no le interesa lo que pasa en la provincia».

En declaraciones radiales en la capital provincial dijo además que la elección de octubre próximo es «clave» para definir si la Provincia contará «con representantes que defiendas los intereses de los rionegrinos o que respondan a jefes políticos de Buenos Aires».

El mandatario reiteró que «para nosotros, el adversario es el centralismo porteño» y agregó que «un senador de Fuerza Patria hará lo que le ordene Cristina Kirchner. Uno de La Libertad Avanza, lo que le diga Milei. Ninguno de esos escenarios es favorable para Río Negro», aseguró.

Sobre los candidatos de la alianza Juntos Defendemos Río Negro (JDRN) dijo que «serán la voz genuina de la provincia». Señaló que «Facundo López llevó adelante los debates más importantes de los últimos años en la Legislatura», «Andrea Confini lideró el equipo que permitió que Río Negro exporte gas y petróleo, generando más de 1.700 puestos de trabajo directos» y Juan Pablo Muena «tiene marcada experiencia y representa a Bariloche».

Para Weretilneck «afuera de este espacio, están solo quienes representan intereses de Buenos Aires» y negó que en la elección se plesbiciten las gestiones de la Provincia o de la Nación. «No lo estamos planteando en estos términos. Creo que estamos mirando cómo nos relacionamos con Buenos Aires».

Resaltó también la fuerza territorial del proyecto, que cuenta con el apoyo de 30 intendentes de distintos partidos «que todos los días trabajan por la provincia» y descartó que las diferencias internas afecten la agenda de trabajo: «Son temas coyunturales, lógicos en un espacio de charla y debate como JSRN», en una clara alusión al conflicto planteado con el vicegobernador Pedro Pesatti.

Por otra parte, cuestionó el pedido de crear nuevos bloques en la Legislatura por parte de los libertarios y del sector que responde al diputado nacional Aníbal Tortoriello porque «es incoherente que quienes hablan de achicar el Estado y de reducir gastos, pidan un secretario de bloque, un auto y un presupuesto. Todo eso es dinero que sale de los fondos públicos, no del bolsillo de cada legislador. Ellos tendrán que dar esas explicaciones» indicó.