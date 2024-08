Los docentes de Neuquén llevan su protesta a las redes sociales: la inusual convocatoria de ATEN capital

El gremio docente en Neuquén planificó distintas jornadas de lucha para esta semana, en medio del conflicto con el gobierno de Rolando Figueroa. Habrá volanteadas y marchas, sin embargo, la visibilización más peculiar fue difundida por la seccional de la capital y se realizará a través de redes sociales este martes.

«Convocatoria a tuitazo en apoyo a la lucha docente en Neuquén«, convocaron desde la seccional de ATEN capital.

Comentaron que las medidas de lucha se van decidiendo en masivas asambleas. Se decidió que este martes haya volanteadas en distintos puntos de la provincia, mientras que el miércoles una marcha provincial.

«Hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos a difundir esta pelea y multiplicar las iniciativas de apoyo a nivel nacional para exigir al gobierno que dé respuesta urgente para resolver el conflicto«, escribieron.

Por esto, es que convocaron a que el día martes a las 18 horas se realice «un tuitazo nacional en el marco de la jornada de volanteada sobre las rutas de la provincia». Difundieron que los hashtag a utilizar son: #Neuquen #YoApoyoALasDocentes.

Los docentes llevan su protesta a las redes sociales: además, habrá volanteada y marchas

ATEN anunció que durante el martes, miércoles y jueves habrán jornadas de lucha. Detallaron que el martes 27 de agosto, se hará una volanteada y asistencia al juicio por la explosión de la escuela de Aguada San Roque en Cutral Co.

La volanteada será a las 9 sobre la Ruta 7, frente a Zanon para luego ir a presenciar los alegatos finales del juicio. En Plottier en la ruta 22, en Picún sobre la ruta 237.

En San Martín en la rotonda de YPF, en Chañar en la ruta 7, y en Junín de los Andes en el puente Curruhue sobre la ruta 40, entre otras localidades. También se desarrollarán jornadas de alegatos por el triple crimen laboral de Aguada San Roque.

El miércoles 28 se realizará la marcha provincial. Se movilizarán desde la Legislatura hacia la Casa de Gobierno.

Finalmente el jueves 29, último día de paro, las distintas seccionales llevarán a cabo las asambleas para evaluar cómo continuar con la protesta.

Paro docente en Neuquén: los reclamos

ATEN insiste en una pronta solución para los reclamos que vienen realizando. Exigen que se de marcha atrás con el pago de un plus por presentismo, que se abona si hay menos de tres faltas trimestrales; piden un aumento en las partidas de las escuelas; la devolución de los descuentos por los días de paro; y un presupuesto para escuelas seguras.

«Cada día es más evidente que este Gobierno no resuelve ninguno de los problemas de los trabajadores, las tarifas son altísimas, el transporte no para de subir y no hay obra pública ni de vivienda ni de educación ni de salu