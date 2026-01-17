Licencias de conducir: Neuquén emitió más de 30 mil en 2025 y lidera la red patagónica

Neuquén se está consolidando como la ciudad con la red de licencias de conducir más amplia de la región patagónica. Desde el Municipio destacaron que durante 2025 lograron facilitar el trámite para obtenerlas a miles de vecinos debido a la cantidad de delegaciones que poseen.

Licencias de conducir en Neuquén: los detalles del relevamiento

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo municipal informó que pese a los «cambios y dificultades generados a nivel nacional, la ciudad nunca interrumpió la emisión de licencias y garantizó durante todo el año la entrega de los plásticos a los vecinos y vecinas».

Reconocieron que el esquema de cobertura territorial fue clave para sostener un «volumen de trabajo constante». El director general de Licencias de Conducir, Lucas Padín, al presentar los números del período, explicó: «El total de licencias que emitimos este año fue de 36.000, que se distribuyen en las distintas delegaciones que tenemos nosotros».

En Neuquén tienen una red de atención que se conforma por cinco delegaciones municipales: ETON, Godoy, Santa Teresa, Limay y Alta Barda.

En el relevamiento realizado por el sector administrado por Padín, reflejó que durante el 2025 «la delegación ubicada en la terminal ETON se emitieron 10.000 licencias durante 2025, concentrando uno de los mayores volúmenes de atención. En Godoy se realizaron 6.700 trámites y en Santa Teresa se alcanzaron 7.000 licencias emitidas. En Limay, una sede destinada exclusivamente a renovaciones, se gestionaron 4.250 licencias, mientras que en Alta Barda, también enfocada en renovaciones, se concretaron 3.800».

Además, Padín indicó que a la red tradicional se sumaron las modalidades que ampliaron la capacidad de respuesta del área como Licencia Express, un sistema que se pensó para personas que se presentan sin turno previo. «Durante 2025, la oficina de Licencia Express en ETON emitió 2.400 licencias, mientras que la sede de Santa Teresa, inaugurada durante el año anterior, realizó 500 trámites», contó el director de área.

Otro de los ejes del balance fue «la consolidación de Licencia Online, un servicio que cumplió su primer año de funcionamiento el 5 de enero. Durante 2025, esta modalidad permitió emitir 1.000 licencias.

“Es un servicio que es único en la Patagonia y hay solo dos municipios en el país que lo hacen», agregó.

El Ejecutivo remarcó que el comportamiento anual mostró picos claros de demanda. «Enero fue el mes con mayor cantidad de emisiones, con un total de 4.000 licencias, mientras que septiembre registró otro momento de alta actividad, con aproximadamente 3.500 trámites», señalaron.