Revelan que Wanda Nara no puede renovar el registro por millonarias multas

Según revelaron en Lape Club Social, Wanda Nara tendría millonarias deudas por multas de tránsito y causas judiciales, lo que le impediría renovar su licencia de conducir. Además, aseguran que enfrenta reclamos económicos por dichos sobre Mauro Icardi, la exposición de sus hijas y conflictos con ex empleadas, mientras su pareja, Martín Migueles, es quien la traslada habitualmente.

«Debe 16 palos de multa», contó la periodista Paula Varela en Lape Club Social, donde le aconsejaron “que vaya a pelearlas” para ponerse al día con su deuda.

En el programa de América contaron que ella no puede renovar el registro por este tema y que por eso siempre la lleva su novio, Martín Migueles

En el ciclo remarcaron que también debería 25 millones por dichos sobre su ex pareja, Mauro Icardi, y por exponer a sus hijas. Además, tendría deudas millonarias con ex empleadas que le reclaman pagos.

También recordaron el accidente que sufrió L-Gante en un cuatriciclo en Pinamar, mientras se encontraba con Wanda Nara, por lo cual perdió su licencia de conducir.


