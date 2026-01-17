Revelan que Wanda Nara no puede renovar el registro por millonarias multas
«Debe 16 palos de multa», contó la periodista Paula Varela en Lape Club Social, donde le aconsejaron “que vaya a pelearlas” para ponerse al día con su deuda.
Wanda Nara, complicada: multas millonarias, deudas judiciales y sin registro de conducir
En el programa de América contaron que ella no puede renovar el registro por este tema y que por eso siempre la lleva su novio, Martín Migueles
En el ciclo remarcaron que también debería 25 millones por dichos sobre su ex pareja, Mauro Icardi, y por exponer a sus hijas. Además, tendría deudas millonarias con ex empleadas que le reclaman pagos.
También recordaron el accidente que sufrió L-Gante en un cuatriciclo en Pinamar, mientras se encontraba con Wanda Nara, por lo cual perdió su licencia de conducir.
