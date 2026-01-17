Maxi López aclaró que “habló con Flor de la V” tras su incidente al aire

Maxi López quedó en el centro de la polémica después de hacer un comentario transfóbico hacia Flor de la V.

Tras la repercusión y las críticas, el exfutbolista contó que se comunicó con la conductora, se disculpó y afirmó que entre ambos “está todo bien”.

Este jueves, el ex jugador de futbol, manifestó: “Si tuvieras que darle un beso a un varón, ¿a quién preferirías darle un pico?”.

Luego de unos segundos de silencio, respondió: “No sería solo masculino, tendría que ser Florencia de la Vega”.

La frase provocó incomodidad en vivo, se viralizó en redes y generó una ola de críticas y repudio.

Desde su programa en El Nueve, Flor de la V evitó escalar el conflicto y dijo: “Lo que me pasa a mí, no veo mala intención. No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo tácito que ya se instaló, que hay cosas que no”.

Para muchos, la frase de Flor destacó un punto clave: la sociedad reaccionó y marcó un límite, más allá de su postura personal.

Además, en Lape Club Social, Martín Salwe entrevistó a López, quien explicó qué hizo después del escándalo: “No había ánimos de polémica. Esta mañana hablé con Flor y le expliqué. Yo no soy polémico, no quiero entrar en ese terreno, yo no soy así”.

Maxi López se disculpó con Flor de la V tras un comentario que generó repudio en redes

López confirmó que ya había pedido disculpas: “Obviamente le pedí perdón y le aclaré que no lo hice con mala intención. Me está pasando que muchas cosas las sacan de contexto y no es lo que yo quiero compartir”.

El exfutbolista agregó que la charla lo tranquilizó: “Lo importante es que hablamos y me deja tranquilo que ella esté tranquila. Hablamos por mensaje, está todo bien, eso es lo que importa”.

Cuando le preguntaron si alguien lo corrigió al aire después del comentario, López decidió cerrar el tema: “Ya les comenté chicos, yo estoy empezando en esto y la verdad es que si me equivoco pido perdón”.

Finalmente, reflexionó sobre su rol en los medios: “Muchas veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que quise o quiero compartir. La estoy pasando bien en el stream, es un formato nuevo para mí, trato de adaptarme y llevar las cosas con mayor naturalidad. Soy un pibe que piensa que es fundamental el respeto”.