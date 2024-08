Paro docente en Neuquén: el martes comienza la medida de 72 horas convocada por ATEN

El conflicto docente en Neuquén sigue sin resolverse y el gremio docente ATEN ratificó la continuidad de la protesta. El martes comenzará el paro de 72 horas y anunciaron distintas actividades para visibilizar su reclamo.

En un plenario realizado la semana pasada de forma virtual, el gremio docente ATEN acordó seguir con los paros en las escuelas de la provincia de Neuquén.

De esta manera anunciaron que durante el martes, miércoles y jueves habrá otra jornada de lucha. Detallaron que el martes 27 de agosto, se hará una volanteada y asistencia al juicio por la explosión de la escuela de Aguada San Roque en Cutral Co.

La volanteada será a las 9 sobre la Ruta 7, frente a Zanon para luego ir a presenciar los alegatos finales del juicio.

El miércoles 28 se realizará la marcha provincial. Se movilizarán desde la Legislatura hacia la Casa de Gobierno. «El conflicto que comenzó el gobierno de Figueroa de la mano de Domínguez del MPN, se extiende y profundiza ante la negativa de dar respuestas a la demanda docente», expresaron en el anuncio.

Finalmente el jueves 29, último día de paro, las distintas seccionales llevarán a cabo las asambleas para evaluar cómo continuar con la protesta. «Aquí están en juego los derechos adquiridos de la docencia. Por lo tanto es el gobernador Figueroa y la ministra Martínez los que deben convocar urgente a mesa de negociación para dar marcha atrás con el ataque a la docencia», puntualizaron.

Paro docente en Neuquén: los reclamos

ATEN insiste en una pronta solución para los reclamos que vienen realizando. Exigen que se de marcha atrás con el pago de un plus por presentismo, que se abona si hay menos de tres faltas trimestrales; piden un aumento en las partidas de las escuelas; la devolución de los descuentos por los días de paro; y un presupuesto para escuelas seguras.

«Cada día es más evidente que este Gobierno no resuelve ninguno de los problemas de los trabajadores, las tarifas son altísimas, el transporte no para de subir y no hay obra pública ni de vivienda ni de educación ni de salud. Lo único que hace este gobierno es atacar a los trabajadores», sentenciaron desde ATEN.