Miércoles de marchas y paro en Roca: policías retirados y trabajadores de salud en las calles

Alrededor de las 10 de la mañana, el tránsito de Avenida Roca y Tucumán se vio interrumpido por la movilización de los policías retirados en reclamo por la Zona Austral y trabajadores de salud nucleados en Asspur en medio de una jornada de protesta a nivel nacional por salarios.

Luego de un impasse, los exuniformados nuevamente llevaron el reclamo de zona austral a las calles de la ciudad. En diálogo con diario RÍO NEGRO, Luis Magagliotti, vocero de la rama independiente de reclamo expresó que «no recibieron respuesta de ninguna clase».

1/ 4 2/ 4 3/ 4 Los exuniformados marcharon hacia la Unidad Regional N°2 en Roca. Foto: Juan Thomes 4/ 4

«En principio esperamos que se nos reconozca las malas liquidaciones que tenemos, por ejemplo de zona desfavorable. Nos pagan el 18% menos cuando deberían pagar el 40%. Tenemos items en negro y Zona Austral que no es reconocida», indicó.

Además de las malas liquidaciones y el reclamo histórico de los retirados, también expresaron su descontento en contra de los sumarios que se realizaron a algunos de sus compañeros.

«Que hagan sumarios administrativos a personas de la tercera edad nos parece el desastre más grande que pueden hacer en democracia». Luis Magagliotti, vocero de policías retirados independientes.

Los retirados marcharon desde calle Tucumán hacia la Unidad Regional N°2. En el lugar, realizaron una conferencia de prensa para poner en conocimiento irregularidades de la situación actual de los exuniformados y también del personal activo. En cuanto a las medidas, aseguró que «van a evaluar como continúa el reclamo».

Movilizaciones en doce hospitales

Luego de una asamblea que se llevó a cabo en el mástil del Hospital Francisco López Lima, personal de salud nucleado en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) marchó por calle Tucumán desde Avenida Roca hasta calle Belgrano.

«El gobierno provincial es indiferente a los reclamos del personal de salud y a nuestra denuncia permanente acerca del vaciamiento de la salud publica en nuestra provincia», expresó Patricia Baeza, delegada de Asspur en Roca en dialogo con este medio.

1/ 4 2/ 4 3/ 4 4/ 4 El paro de Asspur afectó a algunos servicios como turnos programados y actividad en los centros de salud. Foto: Juan Thomes

A las medidas de fuerza que lleva el gremio docente Unter por mejoras salariales, se sumó el reclamo del personal de salud y de los policías retirados. «Hoy es un día triste porque la foto es de seguridad, educación y salud en la calle reclamando por nuestros derechos laborales pero también por políticas públicas más dignas para todos», detalló Baeza.

«En el hospital tenemos equipos que están diezmados por falta de profesionales y equipamiento. Somos la persona que en la ventanilla tiene que decir que no hay turno». Patricia Baeza, delegada de Asspur en Roca

Además, contó que en la farmacia que no hay medicación. «En el mamógrafo que no hay atención porque se rompió y en la sala de salud tenemos que derivar porque no hay respuestas para atender», agregó.

En Río Negro hay actividades en Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Roca, Cervantes, San Antonio Oeste, Las Grutas, Viedma, Sierra Grande, El Bolsón, Bariloche y Jacobacci, es decir, en todos los hospitales.

Desde Asspur, anunciaron que regionalmente unirán su pelea con la de los docentes de Unter, que hoy transitan su segundo día de paro de 72 horas en el marco de la paritaria y prevén una marcha en Viedma.