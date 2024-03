No habrá paro de ATE en SENASA: se pospuso ante el llamado a paritarias

El Paro de 48 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) organizado por ATE para mañana y el miércoles quedó temporalmente pospuesto hasta después de Semana Santa, después de que durante el fin de semana último las autoridades del organismo se comprometieran a dar marcha atrás con los despidos masivos dentro del sector. La medida de fuerza amenazaba con paralizar exportaciones e importaciones, con demoras en puertos, aeropuertos y aduanas

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, manifestó: «Frente al llamado de las autoridades del organismo, y como señal de buena voluntad, desde ATE hemos decidido posponer la medida de fuerza. Tiene que quedar suficientemente claro que el Gobierno debe brindar respuestas positivas a las demandas de todos los trabajadores y ponerle fin a la incertidumbre sobre los despidos. No vamos a tolerar ninguna cesantía injustificada e ilegal en un organismo de vital importancia como este. Si no se garantiza la plena estabilidad de todos los trabajadores, una vez concluido el fin de semana largo vamos a retomar todo nuestro plan de acción».

«No existe ningún justificativo para aplicar un achique o llevar adelante un recorte en este sector, que no solo se autofinancia, sino que además garantiza –con la labor de todos sus trabajadores- el permanente ingreso de divisas a nuestro país. Poner en riesgo los puestos de trabajo en el SENASA es poner en riesgo al comercio internacional de nuestro país y a la salud de toda la población», agregó Aguiar.

Por su parte, Jorge Ravetti, Delegado de ATE SENASA y referente del sector, comentó: «La semana anterior, desde ATE SENASA habíamos hecho un video que se viralizó y llegó a todos los rincones del país donde. En el mismo hacíamos una consulta a los trabajadores y las trabajadoras sobre si estaban de acuerdo o no con tomar una medida de fuerza ante los anuncios públicos de despidos masivos en el Estado y en donde SENASA no sería la excepción. La amplia mayoría estuvo de acuerdo con llevar adelante una medida de fuerza y no esperar con los brazos cruzados a que llegaran los despidos».

«Así fue que se convocó a un Paro de 48 horas que inicialmente estaba previsto para martes y miércoles de esta semana, pero la medida fue pospuesta porque en el transcurso del último fin de semana se llevaron adelante conversaciones con funcionarios del SENASA y con representantes de las industrias –hace una semana 11 cámaras que nuclean a los sectores exportadores de grano, de carne, y de distintos rubros de derivados de origen animal presentaron una nota a la Jefatura de Gabinete exigiendo que en SENASA no se produjeran despidos habida cuenta de que se trata de un organismo muy importante para certificar las exportaciones en un momento donde se necesitan divisas en el país-«.

«Los funcionarios del SENASA nos manifestaron que el Gobierno tendría el compromiso de que SENASA esté exento de los despidos masivos, y que sólo se presentaría una lista de trabajadores y trabajadoras ‘jubilables’ que ya habían sido intimados hace un año pero que no se jubilaron a pesar de estar en condiciones de hacerlo. Se trataría de aproximadamente 50 compañeros y compañeras», agregó Ravetti.

«También se presentarían en esa lista a algunos contratos que, por distintas razones, ya se fueron del organismo, porque pasaron a trabajar en empresas privadas o porque cambiaron de trabajo por los magros salarios que perciben. Además nos dijeron que creían que con esa lista más un ajuste financiero estaría resuelto el ajuste que pide el Gobierno en SENASA», contó Ravetti.

«Ante esta posibilidad cierta nos pidieron si podíamos posponer la medida de fuerza. No suspenderla, sino posponerla por si llegara a aparecer en el transcurso de la negociación alguien que pretendiera que se cumpla con el porcentaje de reducción que el Gobierno les está pidiendo a todos los organismos. Por eso, como un gesto de buena voluntad, y entendiendo de que es importantísimo para las trabajadoras y los trabajadores de SENASA que no haya despidos masivos, fue que decidimos posponer la medida para después de Semana Santa», continuó el referente.

«Si cumplen con lo prometido, el Paro quedaría definitivamente sin efecto porque estaríamos exentos de esos despidos masivos que se están dando en otros organismos del Estado. Y si no cumplen y llegan a haber despidos, en la cantidad que sea, obviamente volveremos a hacer la consulta para retomar inmediatamente la medida anunciada», cerró el Delegado de ATE SENASA.