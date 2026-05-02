Neuquén acelera su reconversión económica con eje en turismo y tecnología

Neuquén avanza en un proceso de transformación de su perfil productivo con el objetivo de reducir su histórica dependencia de los hidrocarburos. La estrategia, impulsada por el intendente Mariano Gaido, apunta a diversificar la economía local mediante el desarrollo del turismo, la promoción de eventos y la consolidación de la economía del conocimiento.

Neuquén impulsa un cambio productivo con foco en turismo y economía del conocimiento

“Diversificar la economía no es una opción, es una necesidad para garantizar desarrollo y oportunidades”, sostuvo el jefe comunal, quien remarcó que la iniciativa busca generar empleo sostenible y proyectar a la ciudad en el largo plazo.

Uno de los ejes centrales de esta reconversión es el turismo, que se posiciona como motor de crecimiento. En ese sentido, el desarrollo del Paseo Costero se convirtió en un símbolo de la gestión: pasó de poco más de un kilómetro de extensión a superar los 34 kilómetros, consolidándose como un espacio clave para actividades recreativas, deportivas y gastronómicas.

El municipio también apuesta al turismo de eventos para sostener la actividad durante todo el año. Competencias deportivas, encuentros culturales y ferias forman parte de una agenda que busca posicionar a la capital neuquina a nivel nacional e internacional. Entre ellas, se destacan propuestas como la Feria del Libro, la Feria de los Emprendedores y Neuquén Emprende, que reúnen a cientos de participantes y dinamizan el consumo local.

En paralelo, la gestión local impulsa nuevas obras de infraestructura, como un centro de convenciones y auditorio para 600 personas que se integrará al Museo Nacional de Bellas Artes, en el Parque Central.

Otro de los pilares del modelo es la economía del conocimiento, que abarca actividades como el desarrollo de software, la biotecnología y los servicios tecnológicos. En este marco, el proyecto insignia es el Polo Científico Tecnológico, cuya expansión continúa con la licitación de un tercer edificio que incluirá laboratorios, aulas, oficinas y un data center.

“El conocimiento es presente y futuro. Invertir en este sector nos permite generar empleo de calidad y garantizar un desarrollo sostenido”, afirmó Gaido. Además, destacó el rol del Instituto Vaca Muerta en la capacitación y vinculación entre educación y producción.

Con este enfoque, el municipio busca consolidar un modelo que integre energía, turismo y conocimiento, con el objetivo de construir una economía más diversa y estable. “Estamos dando pasos firmes en un contexto nacional complejo”, concluyó el intendente.