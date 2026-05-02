Temperaturas bajo cero en el Alto Valle tras el ingreso de un aire polar: ¿qué pasa este sábado 2 de mayo con el viento?

Este fin de semana ingresó un aire polar al Alto Valle y como consecuencia, la temperatura descendió notablemente. El termómetro marca que este sábado la mínima será bajo cero y además se le suma el factor del viento, aunque será de menor intensidad que la registrada el viernes.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este viernes

De acuerdo al pronóstico, este sábado la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 14°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en 1°C e incluso podría descender hasta -1°C cerca de la medianoche.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá de leve a intensa durante todo el día aunque no habrá alerta.

Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, con dirección predominante desde el norte. En tanto las ráfagas se mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 25 y 24 km/h. Sin embargo hacia la noche se prevé que las ráfagas se intensifiquen hasta alcanzar los 60 km/h.