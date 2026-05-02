Tras bambalinas: El pulso político y las curiosidades de la región

Neuquén

La “Ruta Berbelera”

Traful Berbel posó junto a la estatua de su abuelo Marcelo bajo las araucarias. “Piñonero del Moquehue vengo al pueblo”, entonó. Mientras Rolando Figueroa sueña con la ruta de la fe, ya tienen la mini ruta de los Berbel. Un recorrido con mucha herencia y poco combustible, pero lleno de piñones y mucha mística.

Senadora a prueba de heladas

En Villa La Angostura el frío no perdona y la foto grupal lo confirma: todos con camperas inflables y cara de congelados. Todos, menos la senadora Nadia Márquez, que posó en remera de manga corta. Los debates calientes del Senado averiaron su termostato o, directamente, ya no hay clima que pueda destemplarla.

Atilio y el bondi con chicharra

El concejal de Neuquén Atilio Sguazzini está fascinado con los colectivos eléctricos: no contaminan y son tan silenciosos que parecen fantasmas. El problema es que son tan mudos que, para no atropellar desprevenidos, les tuvieron que poner una “chicharra” artificial. Un ruido de juguete para que el peatón no termine debajo de la rueda.

Miel con sabor a blooper

Gustavo Coatz quiso debutar como influencer junto al intendente de Aluminé. En pleno reel sobre la exposición de mieles, el Secretario de Interior se puso creativo: lanzó una pregunta tan desubicada sobre qué hacer con el frasco que su interlocutora estalló en carcajadas. Se hizo viral así como la miel de Aluminé.

Gatitos y las roscas en Las Coloradas

En Las Coloradas, el EPEN tuvo que cortar el suministro eléctrico y no fue precisamente por falta de pago. La obra de conexión de energía con Junín de los Andes cambió la vida a este pueblo, uno de los pocos que todavía tienen acceso de ripio en Neuquén. El problema es que las mascotas no se enteraron que el poste es para los cables no para ellos. Un gatito aventurero que se sintió “entronizado” en lo alto de un poste y no quería bajar ni por todo el atún del mundo, interrumpió el servicio. Mientras los operarios hacían malabares para rescatar al michi, la política local ardía: dicen que en el partido Comunidad las internas están más electrificadas que los cables de alta tensión para la próxima elección. Entre rescates felinos y feroces roscas electorales, ¡este pueblo no tiene un segundo de paz ni de luz!.

Rolo atrevido: les dijo a embajadores que les mintieron

Rolando Figueroa se plantó en Baires. Ante los embajadores de EE. UU. y Francia, Figueroa soltó la bomba: les dijo que eso de que la Columbia Británica es lo mejor del mundo es un cuento del Hemisferio Norte. Con respeto pero sin vueltas, les avisó que les mintieron. Los diplomáticos quedaron en silencio y perplexos luego del intercambio de presentes. ¡La más linda es Neuquén!, les dijo y relajó el clima.

Río Negro

Un encuentro que generó suspicacias

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso estuvo en Viedma y se reunió con el vicegobernador Pedro Pesatti. Los dirigentes integraron la primera línea de JSRN hasta la renovación actual. Ambos están afuera hace tiempo y comparten las críticas al manejo de Weretilneck. El encuentro sirvió para especulaciones.

El vicegobernador de Río Negro Pedro Pesatti se reunió con Gustavo Genusso

La interna del PRO y las frustraciones

El proceso interno del PRO para sus autoridades acentuó las tensiones, a partir del frustrado intento de Martina Lacour de confrontar con Juan Martín por la jefatura de la fuerza. Hubo una dura reunión en el bloque aunque, luego, Lacour desestimó acciones judiciales. El hecho sí profundizó ciertas diferencias.

El desafuero, al final, no tuvo tratamiento

El desafuero del legislador Daniel Belloso marchaba para su tratamiento legislativo pero, al final, sorpresivamente, se empantanó en Labor. Parece que, a último momento, se detectó el riesgo de liberar ese proceso penal. Incluso, el oficialismo recordó de la situación similar en la causa Techo Digno de un propio: Gustavo San Román.

Un encuentro inédito “frente al ajuste”

La semana pasada, la conducción de UPCN recibió a su par de Unter. “La unidad frente al ajuste”, indicó el comunicado del gremio docente. El encuentro forma parte de una “articulación imprescindible” y, además, planteó avanzar en “acciones coordinadas”, agregó el sindicato liderado por la secretaria general Laura Ortiz.

Un asado de cordero testigo del inicio de Calcatreu

El gobernador visitó, con una amplia comitiva, a la mina Calcatreu, que ya está en marcha. Llegaron también miembros del grupo Miguens, dueños de Patagonia Gold, y el mandatario contó en el almuerzo con el personal y la prensa que hace unos años comía un cordero con Carlos Miguens en Jacobacci y que, en esa oportunidad, el empresario le dijo: “Si ustedes nos acompañan, nosotros compramos Calcatreu”. “Ahí empezamos”, recordó Weretilneck, entusiasmado con el desarrollo minero y está convencido que es el puntapié inicial de su ambicioso plan de convertir a Río Negro en provincia minera. “Hemos tardado más de lo que hubiésemos querido, pero la minería no es una actividad rápida”, admitió.

El ministro que se capacita en Washington D.C

El ministro Agustín Ríos tuvo su primera experiencia en el exterior como funcionario con un viaje a Washington D.C., Estados Unidos, financiado por AmCham Argentina, bajo un programa de becas, para participar de la capacitación “Promoting Public-Private Dialogue”. Su regreso fue el sábado pasado y estuvo una semana afuera.