Dramático rescate en Dique Ballester tras el vuelco de un kayak: bomberos le salvaron la vida a un hombre y su hijo de 6 años

Los Bomberos Voluntarios de Centenario fueron los protagonistas de un dramático e intenso episodio en Dique Ballester. Un hombre que navegaba en kayak junto a su hijo de 6 años, tuvieron que ser rescatados luego de que se le diera vuelta la embarcación.

El personal tuvo que trabajar contrarreloj debido a la corriente del río que los estaba arrastrando hacia una zona más profunda.

Cómo fue el dramático rescate en Dique Ballester

El episodio se registró el viernes 1 de mayo en el Dique Ingiero Ballester, cerca de las 16. En el sitio, un hombre de 45 años y su hijo de 6 se encontraban disfrutando del feriado navegando por el río Neuquén en kayak, sin embargo la actividad se les complicó debido a las intensidad del viento.

Según la información brindada por el medio local, Centenario Digital, producto de las ráfagas que rozaban los 50 km/h, el kayak impactó contra una de las compuertas del dique y se dio vuelta.

Ante esta situación, personas que atestiguaron el momento alertaron a los Bomberos e indicaron que tanto el hombre como su hijo estaban batallando para salir del agua, algo que se les complicaba debido a la corriente del río.

El personal activó de forma inmediata un operativo de rescate que incluyó el uso de una moto de agua que les permitió llegar hasta el sitio mencionado.

Afortunadamente ambas personas se encontraban conscientes al momento de la llegada de Bomberos y lograron ser rescatadas. Detallaron que si bien presentaban un principio de hipotermia, tanto el hombre como el pequeño se encontraban en buen estado de salud.

