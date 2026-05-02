Los platos más pedidos en la Fiesta del Chef Patagónico: los gustos y la oferta más variada

¿Qué comidas fueron más demandadas?

Una recorrida por el patio de comidas gourmet dio un panorama el primer día de la fiesta y el segundo ya avanzado el mediodía.

Las empanadas, colas y colas para comprar desde las criollas a las rellenas de trucha ahumada, pavita, jamón y queso ahumado. Chivito al asador, en el top de los preferidos: uno de los puestos asó 12 chivitos al mediodía, el viernes; a media tarde sumaron 12 más y agotaron. Locura.

En cazuelas de pan casero venden ciervo a la cazadora y en plato de pan de pizza ñoquis con estofado de cordero. Chorizo de cordero y ciervo a la pomarola en plato de pan de pizza de masa madre, una delicia.

Los que sentían frío elegían el locro campero o bien goulash de cordero con spätzle. Sorrentinos fritos de trucha ahumada era otra de las tantas opciones, cazuela de cordero o lomo a la cacerola con hongos de pino. Legumbres estofadas y piñones asados con trucha confitada. Chupín de trucha, imperdible.

Más ligeros para comer, crepe de cordero braseado al Malbec; rools rellenos de truchas curadas en sal, manza silvestre, pepino, palta, zanahoria y queso crema. Bruschettas; una opción sin tacc: provoleta de bufala, pickles de pera, tomate confitado y gremolata con piñón.

El espacio Patagonia del Vino. Hay un pasaporte que permite disfrutar de una cata de vinos regionales.

¿Bebidas? La globa de vinos patagónicos, con la presencia de las principales bodegas de la provincia; acá, la gente pasó todo el tiempo, deleitándose con tantas opciones para llenar la copa. Cervezas, artesanales, las más renombradas de elaboración regional. Algunos probaban glogg, bebida nórdica (vodka y especias) en uno de los patios. Se los veía felices.

La coctelería sorprendió con clásicos y modernos tragos.

En el patio de foodtrucks ofrecían croquetas de papa rellenas de trucha y hongos con una salsita ácida. Sándwichs de ciervo con verduras salteadas o de bondiola braseada con ratatouille y coleslaw en pan de ciabatta.

El patio delicias de la cordillera, directamente una perdición. Pastelería de primer nivel con productos bien neuquinos. Torta carrot cake estilo Pehuen, crumbles Patagonia, cheese cake con coulis de frutos rojos…

Los precios, accesibles. Este punto no es menor. Hubo una buena lectura del contexto económico general, por ello hay opciones para todos los bolsillos. Un criterio adecuado que ayuda a que la convocatoria a esta fiesta pueda ser vivida de modo masivo y popular, con excelencia en la cocina que ofrece.