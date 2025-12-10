Paritarias en Neuquén: otro gremio estatal aceptó la propuesta salarial para el próximo año

La Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) se convirtió en el tercer gremio estatal de Neuquén en aceptar la propuesta salarial del Gobierno para el primer semestre de 2026.

La respuesta se confirmó ayer martes a la tarde, con la realización de las asambleas en los seis distritos y la delegación central de Vialidad Provincial, donde la posición mayoritaria fue la de acordar con el Ejecutivo.

Según informaron fuentes gremiales a Diario RÍO NEGRO, la votación fue reñida durante la mañana, por lo que se decidió pasar un cuarto intermedio. Después del mediodía, se volvió a poner en consideración la oferta, que finalmente fue aceptada.

De esta manera, el sindicato vial se sumó a la actitud que tomaron la semana pasada otros gremios estatales como ATE y UPCN, que también aprobaron la pauta salarial y firmaron sus acuerdos con el Gobierno.

La propuesta, vale recordar, consiste en la continuidad de las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los primeros dos trimestres del año que viene más una suma de 350.000 pesos no remunerativos ni bonificables durante la segunda quincena de enero.

También se incluyó, en el caso del sector vial, la conformación de una mesa técnica para dar tratamiento «urgente» al proceso de ascensos e iniciar la discusión para modificar el convenio colectivo de trabajo.

Según explicaron desde Unavp, durante el transcurso de este miércoles debería llegar la convocatoria del Ejecutivo para formalizar el acuerdo salarial, probablemente, con una firma en Casa de Gobierno.

La paritaria docente en Neuquén: el pendiente del Gobierno

La paritaria docente, en tanto, aún continúa con final abierto. El gremio ATEN ya avisó que no aceptará el último ofrecimiento y anunció un paro para mañana jueves en toda la provincia.

El sindicato, además, vive una situación especial, ya que el próximo sábado 13 de diciembre renovará a sus autoridades a nivel provincial.