ATE aceptó la propuesta salarial para 2026 en Neuquén: qué pasa con los otros gremios estatales

El gremio ATE aceptó por amplia mayoría la propuesta salarial que ofreció el gobierno de Neuquén para los trabajadores estatales de la provincia durante el primer semestre del año que viene.

La aprobación quedó confirmada este jueves por la mañana en la asamblea que organizó el sindicato en su sede de Neuquén capital, sobre la calle Irigoyen al 550.

Carlos Quintriqueo, su secretario general, dijo que la inclinación de los afiliados a favor del ofrecimiento «fue amplísima«, más allá de «un pequeño sector que ya sabíamos de antemano que no iba a acompañar».

La pauta salarial que acercó el Gobierno para la primera mitad de 2026 consiste en la continuidad del IPC trimestral, con actualizaciones previstas para los meses de abril y julio, a pagarse sobre la base salarial de marzo y abril, respectivamente.

En la convocatoria de ayer, los funcionarios provinciales también ofrecieron el pago de un bono extraordinario de $350.000 no remunerativo ni bonificable durante la segunda quincena de enero. Se propuso, además, actualizar otros componentes del salario, como el monto que se abona en concepto de ropa de trabajo y asignaciones familiares.

A mediados del año que viene, las partes se volverían a reunir para analizar y resolver la continuidad del esquema durante el segundo semestre.

El secretario general de ATE informó que esperaban firmar el acta definitiva este mismo jueves con el Ejecutivo, al que ya se le hizo llegar la resolución de las asambleas.

Indicó que el acuerdo no solo se sustenta desde lo salarial, sino también en otros aspectos de la relación laboral en el Estado neuquino. Destacó, en especial, la apertura del convenio colectivo general, para mejorar las condiciones laborales y la carrera de los agentes estatales.

«Si mejoramos eso, también terminamos mejorando los ingresos», agregó el dirigente sobre las modificaciones propuestas para ciertas categorías y escalafones en distintas dependencias públicas.

Paritaria estatal en Neuquén: la postura de los demás gremios

La oferta que se presentó ayer fue la misma para los demás gremios convocados, como ATEN, UPCN y UNAVP, el sindicato de los trabajadores viales.

La organización docente viene de rechazar la anterior propuesta salarial y advirtió con llamar a un paro a mediados de mes antes de entrevistarse con el Gobierno.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, descartaron convocar nuevamente a asambleas, como ocurrió el lunes, y dijeron que aguardan recibir una nueva oferta en los próximos días. «Vamos a esperar y si no se acercan al mandato que votamos, ya tenemos una medida de fuerza votada para el 11 de diciembre», agregaron.

Desde UPCN, por su parte, adelantaron a este diario que esperaban dar una respuesta este jueves, luego de «poner al tanto a los compañeros» sobre la pauta del próximo año. «Seguramente por la tarde estaremos confirmando una decisión».

El secretario general de UNAVP, Carlos Roselli, comentó en tanto que la propuesta que recibieron no presentó cambios respecto a otros sectores de la administración pública y valoró la continuidad del IPC, ya que no existe en otras provincias.

Dijo que aguardaban llevar lo conversado con los funcionarios de Rolando Figueroa a las asambleas de los distintos distritos y la delegación central, con el objetivo de arribar a una posición común, a más tardar, el martes próximo.