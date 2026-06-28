Paro docente en Neuquén este lunes: ATEN marchará a cinco años de la explosión en Aguada San Roque

El gremio docente ATEN convocó a un paro de 24 horas hoy lunes al cumplirse un nuevo aniversario de la explosión en la escuela 144 de la localidad de Aguada San Roque.

Aquel hecho dejó tres víctimas fatales: la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y el sobrino de este último, Mariano Spinedi.

Según se informó en redes sociales, la medida será complementada con una movilización por el centro de Neuquén. La concentración iniciará a las 10, en el monumento a San Martín.

Paro y marcha de ATEN este lunes: los condenados por la explosión

Por la explosión fueron condenados los funcionarios de Obras Públicas Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, además de los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni.

El delito considerado en el fallo, confirmado por el TSJ en marzo de este año, fue el de estrago culposo seguido de muerte. Todas las penas fueron de entre cuatro y cinco años de prisión efectiva, a excepción de la de Villanueva, que fue en suspenso.

La huelga será la segunda en menos de una semana para el sindicato docente, luego de la que realizó el miércoles pasado en rechazo al acuerdo entre Neuquén e YPF para el proyecto exportador de GNL.

El recorrido que tendrá la marcha no fue precisado desde ATEN, aunque es posible que se extienda por la avenida Argentina para culminar al frente de Casa de Gobierno.