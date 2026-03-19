Ratifican las condenas a funcionarios y empresarios por la explosión en Aguada San Roque

En la explosión, ocurrida en 2021, murieron Nicolás Francés, Nicolás Spinedi y Mónica Jara. Foto Matías Subat.

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, confirmó las condenas por la explosión en la escuela primaria 144 de Aguada San Roque que provocó tres víctimas fatales.

En el juicio fueron declarados responsables de estrago culposo seguido de muerte: Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, funcionarios de Obras Públicas, y los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni.

Esta es la última instancia de apelación provincial. Si el TSJ rechaza los recursos extraordinarios, las condenas estarían en condiciones de ejecutarse.

El 29 de junio de 2021 hubo una explosión y luego un incendio en la escuela albergue ubicada a 50 kilómetros de Añelo. Murieron de inmediato los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. La docente Mónica Jara sufrió graves quemaduras, pero no sobrevivió. Falleció el 12 de julio.

El 17 de septiembre de 2024 el tribunal integrado por Ignacio Pombo, Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo impuso penas de prisión efectiva. El único absuelto fue Roberto Deza, exsubsecretario de Obras Públicas.

El Tribunal de Impugnación ratificó en octubre pasado el fallo y ahora lo hizo el TSJ.

Las penas aplicadas fueron las siguientes:

Sergio Percat, inspector de Obras Públicas: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y 10 años de inhabilitación para ejercer como ingeniero.

Diego Bulgheroni, arquitecto de la empresa: 4 años y medio de prisión efectiva, y 9 años de inhabilitación para ejercer.

Carlos Córdoba, director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y 8 años de inhabilitación para ejercer como maestro mayor de obras.

Raúl Capdevilla, director de Obras Públicas: 4 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y 8 años de inhabilitación para ejercer como maestro mayor de obras.

Héctor Villanueva, dueño de la empresa Arte Construcciones: 3 años de prisión en suspenso.