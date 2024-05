Video | Paro general de la CGT: Patricia Bullrich quiso viajar en colectivo pero no tenía saldo en su tarjeta SUBE

La ministra protagonizó un particular momento.

En medio del paro nacional de la CGT la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la medida y quiso mostrar que “todo iba a estar abierto”.

"Es un caradura, no tiene saldo"



Patricia Bullrich quiso subirse a un colectivo en medio del paro de transporte y, como no tenía tarjeta SUBE, se la prestó alguien que no tenía dinero suficiente para pagar el nuevo valor del boleto.



📹 @Gonzalopez_17 pic.twitter.com/PsUXZXgRbe — Corta 🏆 (@somoscorta) May 9, 2024

En ese contexto, la funcionaria protagonizó una situación hilarante: intentó viajar en uno de los colectivos que no adhirió a la medida de fuerza, pero no pudo porque la tarjeta SUBE que le prestaron no tenía saldo.

“No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo”, bromeó la funcionaria, antes de devolver la tarjeta y descender del transporte público, según se puede escuchar en el video que compartió en redes el periodista “Jota” Leonetti.

Minutos antes, la ministra había apuntado contra la CGT por una medida de fuerza que calificó como “el paro de la debilidad”. A su vez, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que acompañó a Bullrich, afirmó que “el 40% de los colectivos están funcionando”.

“Hemos detectado que ya hay más de 2300 unidades en la calle, cerca del 40% de lo que es un día normal de transporte, y hay empresas que se siguen sumando. Por primera vez en la historia, vamos a descontar el día a las empresas que no presten su servicio. Hasta el día de hoy se venían pagando estos días de paro, se financiaban estas huelgas”, sostuvo el funcionario nacional.

Con información de Infobae